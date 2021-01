Прошедшие в Парламент по списку Альянса патриотов депутаты основали партию Европейских социалистов

Четыре депутата Парламента, которые вошли в Парламент по пропорциональному списку Альянса патриотов и представляли крыло бизнеса во время формирования списка — Автандил Энукидзе, Заза Микадзе, Придон Инджия и Давид Зильфимян 9 января основали новую партию — Европейские социалисты.

Председателем партии был избран 74-летний депутат, бывшим министр связи и бывший депутат от Лейбористской партии в 2000-2004 годах Придон Инджия.

Новая партия станет первой оппозиционной группой в Парламенте 10-го созыва, поскольку другие оппозиционные партии, преодолевшие 1-процентный барьер, единогласно бойкотируют новый законодательный орган при причине «фальсификации результатов выборов».

Избранный председатель партии Придон Инджия рассказал об основных целях партии на учредительном съезде, включая восстановление территориальной целостности Грузии, укрепление национальной независимости, содействие экономическому потенциалу страны, оппонирование судебной власти и поддержку евроатлантической интеграции.

5 января Парламент признал полномочия Зазы Микадзе, Придона Инджия и Давида Зильфимяна после того, как первой тройке партийного списка — Ирме Инашвили, Георгию Ломия и Гоче Тевдорадзе — были прекращены депутатские полномочия на основании их же заявлений, а Центральная избирательная комиссия передала в парламент список их местопреемников. Еще один член партии Автандил Энукидзе, занимавший четвертое место в пропорциональном списке, еще в декабре заявил, что он сохранит свой мандат и войдет в Парламент.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)