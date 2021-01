Депутаты партии «Граждане» решили войти в Парламент

Представители партии «Граждане – Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани войдут в Парламент после того, как по их заявлению, они достигли соглашения Грузинской мечтой по «фундаментальной» реформе избирательной системы.

«Граждане» станет первой оппозиционной партией, которая присоединится к законодательному органу на фоне общего бойкота оппозиции, после того как в Парламент уже вошли четыре депутата по списку Альянса патриотов, после чего они уже создали новую партию.

После встречи с председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и лидером фракции Грузинская мечта Мамукой Мдинарадзе, состоявшейся сегодня в здании Парламент, Алеко Элисашвили заявил журналистам, что согласно договоренности:

Следующие выборы пройдут по электронной системе;

Вместо маркировки будет введена система отпечатков пальцев для предотвращения каруселей;

Со всех избирательных участков будет происходить прямая трансляция;

На всех избирательных участках будут установлены электронные аппараты по подсчету голосов;

По внешнему периметру дистанция в 25 метров для представителей партий будет увеличена до 100 метров;

В окружных и участковых комиссиях будут представлены представители всех оппозиционных партий, перешагнувших избирательный барьер;

Выборы председателя ЦИК будут проходить иначе и прозрачно.

«Снижение (5%-го) барьера – это единственный вопрос, который требует конституционного большинства (113 голосов), и остальная оппозиция должна тут проявить ответственность», – сказал Элисашвили, подчеркнув, что он и его коллега «выхватили максимум» возможностей у правящей партии.

Лидер партии «Граждане» пояснил, что согласно договоренности, согласованные вопросы должны быть инициированы в Парламенте до 1 марта, а обсуждение должно быть завершено к 1 мая. «Если (согласованные вопросы) не будут инициированы до 1 марта, мы выйдем так же, как вошли в Парламент», – добавил он.

Второй депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани также поговорил с представителями СМИ, заявив, что с Грузинской мечтой были согласованы все те вопросы избирательной реформы, по которым на четвертом раунде переговоров при посредничестве иностранных послов договорились вся оппозиция в целом и правящая команда.

Иоселиани также отметил, что на сегодняшней встрече лидеры Грузинской мечты вообще отказались обсуждать вопрос «политзаключенных». Он также призвал остальную оппозицию решать вопросы «в рамках переговоров».

Представители партии «Граждане» начали проводить встречи один на один с Грузинской мечтой 22 января, независимо от других оппозиционных партий, находящихся в режиме бойкота, после того, как переговоры между оппозицией и Грузинской мечтой при посредничестве послов США и ЕС были приостановлены.

Партия «Граждане» получила 1,33% голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года, вследствие чего ей достались 2 депутатских мандата.

