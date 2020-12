Парламент 10-го созыва собрался на фоне бойкота оппозиции

Парламент Грузии 10-го созыва, который был избран на выборах 31 октября, впервые собрался 11 декабря на фоне бойкота оппозиции.

В результате решения оппозиции, на первом заседании Парламента, состоящего из 150 депутатов, Грузинская мечта осталась в одиночестве. На сегодняшнем заседании из 90 депутатов партии присутствуют 88. По сообщениям СМИ, двое из них находятся в самоизоляции.

Первую сессию Парламента 10-го созыва открыл старейший депутат Ладо Кахадзе. С точки зрения возраста это должен был сделать номер первый из партийного списка оппозиционного Единого национального движения Буба Кикабидзе, но он не присутствовал на заседании из-за бойкота оппозиции.

После этого председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания представила результаты выборов новоизбранному Парламенту, его временной счетной и временной мандатной комиссиям. Парламент признал полномочия депутатов. Председатели комитетов также будут избраны на сегодняшнем заседании.

В то же время на проспекте Руставели, во дворе Дворца учащейся молодежи оппозиционные политические партии — Единое национальное движение, Европейская Грузия, Стратегия Агмашенебели, Лело и Лейбористская партия — подписали Меморандум о прекращении своих депутатских мандатов и аннулировании своих парламентских списков. На церемонии не присутствовали лидеры партий Гирчи, Граждане и Альянса патриотов. По существующей информации, они также отказываются входить в Парламент.

Депутат от Единого национального движения Ника Мелия, который отказывается от депутатского мандата, заявил: «это исторический день, когда все отказались заключить сделку с захватчиком власти (Бидзиной Иванишвили)».

Перед началом первого заседания законодательного органа сторонники оппозиции и гражданские активисты собрались у здания Парламента и устроили представителям правящей команды т.н. коридоры позора в связи с собранием первого в истории Грузии однопартийного Парламента.

Ранее в беседе с Общественным вещателем депутат Грузинской мечты Теа Цулукиани заявила, что это не «трагедия», что в Парламенте осталась только Грузинская мечта.

Другой депутат от Грузинской мечты, Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая команда сделает все возможное для «нормального функционирования» Парламента, и чтобы бойкот оппозиции не создал проблем для страны. «В любом случае Парламент будет работать исправно, но я надеюсь, что они (оппозиция) будут мыслить рационально, в интересах государства, и мы увидим их (представителей оппозиции) в Парламенте», — сказал Мдинарадзе.

«Мы устали!» — обращение президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к депутатам Парламента нового созыва. «Мы устали!», — сказала она и подчеркнула важность «деполяризации, солидарности и единства».

«Время идеологий закончилось: коммунизм закончился, ультралиберализм также не оправдал, урапатриотизм — это противоположность реального национального воодушевления. «Фанатизм разрушает общество и уничтожает личность», — сказала президент.

«Своеобразный колониальный комплекс, который мешает полноценному восприятию независимости; Мы мало верим самому себе, в свои слова и мысли, исходящие из собственных недо», — сказала президент Зурабишвили, добавив: «Это лишает нас самоуверенности, без которой невозможно верить в себя и эффективно управлять страной. Это наша слабость, которая вынуждает нас, например, постоянно утверждать о нашем европействе, в то время как европейство является сутью нашей истории и культуры».

Текущие переговоры

8 оппозиционных партий, которые преодолели на выборах 1%-й барьер, не признают результаты выборов и бойкотируют новый Парламент. Они требуют назначения новых выборов, отставки председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания и освобождения «политзаключенных».

Для разрядки возникшего в стране политического тупика между оппозицией и правящей командой был начат диалог при посредничестве послов США и ЕС в Грузии. В ходе четырех раундов переговоров стороны смогли сблизить свои позиции по вопросам избирательной реформе, хотя оппозиция заявляет, что важные вопросы остаются нерешенными.

Пятый раунд переговоров между оппозицией и правящей командой был назначен на 10 декабря, но был отложен после брифинга исполнительного секретаря Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе 9 декабря. Заявления Кобахидзе были расценены оппозицией как угроза и шантаж.

