Основные положения меморандума, заключенного между ГМ и партией «Граждане»

Депутаты от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани заявили 29 января, что прекращают бойкот Парламента и присоединяются к законодательному органу после того, как достигли соглашения с правящей Грузинской мечтой о реформировании избирательной системы.

Позже Грузинская мечта обнародовала полный текст подписанного сторонами меморандума. «Civil Georgia» предлагает основные положения соглашения:

К парламентским выборам 2024 года будет установлен барьер менее 5% и не более 3%. Барьер на выборах Сакребуло Тбилиси составит 2,5%, а на выборах других сакребуло – не более 3,2% (для понижения избирательного барьера требуется, чтобы проголосовали 113 депутатов, на данный момент – только в Парламенте присутствуют только 96 депутатов);

Минимальное количество членов парламентской фракции определится в соответствии с избирательным баоьером. Право на формирование парламентской фракции в Парламенте текущего созыва будет предоставлено как минимум 4 депутатам;

В муниципалитетах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие выборы в сакребуло будут проводиться по соотношению четыре к одному между пропорциональной и мажоритарной избирательной системами. В других муниципалитетах это соотношение будет определено в соответствии с местными характеристиками таким образом, чтобы соотношение между пропорциональной и мажоритарной избирательной системами было не менее два на одного в пользу пропорциональной системы;

Избирательная администрация будет реформирована в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ: состав ЦИК будет определяться минимум 7 и не более 11 членами, избранными на профессиональной основе. Кандидатов на пост председателя и тех членов ЦИК будет выдвигать Президент Грузии, которые будут выбраны специальной комиссией, состоящей из представителей независимых неправительственных организаций и местных наблюдательных организаций. Все партии, которые самостоятельно участвовали в парламентских выборах и пользуются парламентскими мандатами, будут назначать одного представителя в ЦИК; Состав окружных избирательных комиссий определится 5 членами, избираемыми ЦИК на профессиональной основе. Состав участковых избирательных комиссий будет определен членами, избранными по профессиональной основе (6 членов плюс один регистратор на каждые 300 избирателей). Все те партии, которые участвовали в выборах и пользуются депутатскими мандатами, будут иметь право на выдвижение по одному представителю в каждой окружной и участковой комиссии;

Партии будут иметь право заменять своих представителей в избирательных комиссиях в любое время до выборов, кроме дня голосования;

Исключить представителя партии из избирательной комиссии можно будет только по решению двух третей членов соответствующей комиссии;

Нормы использования административного ресурса будут пересмотрены и исполнены в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ. Публичным служащим и приравненным к ним лицам, включая представителей администрации школ и детских садов и учителей/воспитателей, будет запрещено участвовать в политических активностях в рабочее время. Во время избирательной кампании будет запрещено проведение собраний публичных служащих и приравненных к ним лиц по служебному признаку;

По закону будет запрещено собрание и задержку граждан в радиусе 100 метров от избирательных участков, а также учет избирателей в день выборов на указанных территориях. В отношении лиц, совершивших данное нарушение, будут установлены строгие санкции;

К выборам будут внедрены новые технологии: будет введено голосование с помощью электронных аппаратов. Результаты голосования на избирательных участках будут доступны в электронной читаемой форме; Регистрация избирателей будет проходить по отпечаткам пальцев; при необходимости избирательные участки будут оборудованы видеокамерами, а избирательные процессы будут транслироваться в прямом эфире; на избирательных бюллетенях будут размещены штрих-коды (RFID стикеры) в соответствии с техническими возможностями, чтобы исключить вынесение бюллетеня с избирательного участка. Вынесение бюллетеня будет наказываться в уголовном порядке;

Голосование будет возможно только с использованием новой ID-карты или паспорта гражданина Грузии. Для граждан, у которых нет новой ID-карты, она будет выдаваться бесплатно;

Фото- и видеосъемка избирательных бюллетеней будет запрещена и наказываться в уголовном порядке;

В законодательстве будут прописаны гарантии, чтобы в случае запроса со стороны любого правомочного лица, был бы обеспечено пересчет не менее 10% избирательных участков;

Будут рассмотрены механизмы расширения возможностей участия в голосовании граждан Грузии, проживающих за рубежом;

В соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ будут пересмотрены рассмотрения избирательных споров. При ЦИК будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут независимые эксперты, представители независимых наблюдательных организаций и Аппарата народного защитника, которая будет наблюдать за процессом рассмотрения споров и представит рекомендации ЦИК.

Согласно меморандуму, по избирательной реформе будет создана специальная рабочая группа с участием представителей парламентских партий, неправительственных организаций и международных партнеров. Работу группы возглавляют два сопредседателя от парламентского большинства и оппозиции. Соответствующие законопроекты будут внесены в Парламент не позднее 1 марта 2021 года, а законопроекты будут приняты Парламентом к маю 2021 года.

