Парламент не поддержал прекращение мандатов оппозиционных депутатов

Парламент Грузии на своей первой весенней сессии 2 февраля не поддержал прекращение полномочий 51 депутата от оппозиции.

Из 51 оппозиционного депутата, которые сохранили свои мандаты сегодня, 36 попали в Парламент по списку блока «ЕНД – Сила в единстве», 5 – от Европейской Грузии, по 4 – от Стратегии Агмашенебели и Лело, 1 – от Лейбориской партии, и один – лидер новой партии Гирчи – Зураб Джапаридзе.

Сегодня парламент не обсуждал вопрос о мандатах трех других депутатов от Гирчи. Они не обращались в законодательный орган с просьбой о прекращении своих полномочий.

О том, что парламентское большинство воздержится от прекращения мандатов оппозиции, Ираклий Кобахидзе, на сегодняшнем брифинге ранее заявил председатель партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе, который добавил, что правящая команда дает оппозиции еще один шанс «проявить уважение воли» своих сторонников.

Отмену мандатов оппозиции не поддержали также и четыре члена Парламента, прошедшие в законодательный орган по списку списка Альянса патриотов, и два депутата от партии «Граждане». Последние два депутата решили подключиться к законодательной деятельности 29 января после того, как была достигнута договоренность о реформе избирательной системы.

