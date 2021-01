Страсбургский суд вынес решение по делу об августовской войне 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января постановил, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека, а также за нарушение статьи 2 с процессуальной точки зрения, что означает, что она не обеспечила проведение эффективного расследования предполагаемых нарушений права на жизнь после войны 2008 года.

В решении Страсбургского суда по межгосударственному спору, возбужденному Грузией против России в связи с войной 2008 года, говорится, что ответственность за события, которые произошли после заключения Соглашения о прекращении огня от 12 августа, положившим конец активной фазе российско-грузинской войны, лежит на Российской Федерации.

Суд отметил, что после 12 августа 2008 года «впечатляющее присутствие России и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что осуществление «эффективного контроля» над Южной Осетией и Абхазией продолжалось».

Кроме того, Страсбургский суд отметил, что в период с 8 по 12 августа 2008 г., когда российские войска официально покинули зону конфликта, Россия осуществляла «эффективный контроль» над «буферной зоной».

Однако суд отметил, что за события активной фазы боевых действий с 8 по 12 августа 2008 г. не подпадали под ответственность России, и счел эту часть заявки Грузии неприемлемой, поскольку ни одна из сторон не осуществляла эффективный контроль над территориями, пострадавшими от конфликта.

Страсбургский суд постановил:

16 голосами против одного, что имела место административная практика, которая нарушила статьи 2, 3 и 8 Конвенции, а именно право на жизнь, запрещение пыток и защиту личности и семьи, а также статью 1 Протокола № 1 Конвенции, которая касается защите собственности;

Единогласно, что для целей статьи 1 Конвенции Россия несет ответственность за задержание мирных жителей Грузии южноосетинскими силами в Цхинвали в период с 10 по 27 августа 2008 года; Кроме того, имела место административная практика, которая нарушила статью 3, которая касается запрета пыток. Дело касается задержания 160 гражданских лиц Грузии и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с ними;

Единогласно, что имела место административная практика, которая нарушила статью 5, которая касается права на свободу и безопасность; Дело касается произвольного задержания мирных жителей Грузии в августе 2008 года;

Единогласно, что грузинские военнопленные, задержанные южноосетинскими силами в Цхинвали в период с 8 по 17 августа 2008 г., подпадают под юрисдикцию России в соответствии со статьей 1; И 16 голосами против одного, что имела место административная практика, которая нарушила статью 3 (запрет пыток); Дело касается случаев пыток грузинских пленных.

16 голосами против одного, что Россия несет ответственность за то, что граждане Грузии не имеют права вернуться в Южную Осетию и Абхазию; 16 голосами против одного, что имела место административная практика, которая нарушила статью 2 Протокола № 4 Конвенции, которая касается свободы передвижения;

Единогласно, что Россия несла процессуальное обязательство по статье 2, провести «надлежащее и эффективное расследование» не только событий, имевших место после окончания боевых действий (после Соглашения о прекращении огня от 12 августа), но и событий, имевших место во время активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа);

16 голосами против одного, что статья 2 была нарушена с процессуальной точки зрения, что подразумевает обязательство провести эффективное расследование предполагаемого нарушения существенной части статьи;

16 голосами против одного, что Россия не выполнила свои обязательства по статье 38, которая предусматривает изучение дела;

Единогласно, что вопрос о статье 41, которая предусматривает справедливую компенсацию, «не был готов к принятию решения и поэтому будет полностью отложен».

Решение ЕСПЧ

В связи с убийством мирных жителей, а также сожжением и разграблением домов в грузинских селах в Цхинвальском регионе и «буферной зоне» суд отметил, что, хотя российские силы вмешивались в пресечение насилия в отношении мирных жителей, во многих случаях российские силы проявляли пассивность, когда осетины сжигали дома.

«Несмотря на приказ Вооруженным силам России, защищать население и проводить миротворческие и правоохранительные операций на местах, меры, принятые российскими властями, были недостаточными для предотвращения возможных нарушений», – заявил суд, добавив, что это можно посчитать «официальной терпимостью» со стороны властей России, что также подтверждается тем, что последний российские власти не провели эффективного расследования предполагаемых нарушений.

Отметив, что Россия несет ответственность за задержание 160 мирных жителей Грузии после конфликта, суд постановил, что, хотя прямого участия российских военных не было выявлено, тот факт, что за граждан Грузии ответственность несла Россия, означает, что последняя также несет ответственность за действия властей Южной Осетии.

Суд добавил, что задержание мирных жителей Грузии и действия, предпринятые против них, можно рассматривать как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Говоря о военнопленных, суд отметил, что хотя прямое участие российских вооруженных сил не было выявлено во всех случаях, тот факт, что военнопленные находились под юрисдикцией России, означает, что последняя также несет ответственность за действия югоосетинских сил.

«Хотя они и находились на месте, российские вооруженные силы не вмешались, чтобы предотвратить жестокое обращение», – заявил суд.

Суд подчеркнул, что «на де-факто власти Южной Осетии и Абхазии и Российскую Федерацию, которые осуществляли эффективный контроль над этими регионами, в рамках Конвенции возлагалось обязательство, чтобы предоставить возможность этническим грузинам вернуться в свои дома».

Предыстория

Грузия обратилась в Европейский суд по правам человека 11 августа 2008 года, за день до подписания Соглашения о прекращении огня с Россией, а заявка в полной мере с приложенными материалами и до 700 доказательствами была представлена 6 февраля 2009 года.

Грузия обвинила Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции о правах человека, которые касаются: права на жизнь; запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; права на свободу и безопасность; права на уважение частной и семейной жизни; права на эффективную правовую защиту; права на защиту собственности; право на образование и свободу передвижения.

Россия считала все эти обвинения были не обоснованы, которые по ее заявлению, не сопровождались доказательствами, необходимыми для рассмотрения дела по существу. Россия заявляла нападение не начинали ее вооруженные силы и что ее вооруженные силы защищали мирных жителей Южной Осетии от нападений со стороны Грузии. Европейский суд по правам человека признал жалобу, поданную Грузией, допустимой в декабре 2011, и передал ее для рассмотрения в Большую палату, состоящую из 17 судей.

Европейский суд по правам человека заслушал в общей сложности 33 свидетеля по делу, из которых 16 были вызваны правительством Грузии, 11 – правительством Российской Федерации, а шесть свидетелей были вызваны непосредственно судом.

Большая палата Суда провела последнее устное слушание по делу «Грузия против России» в мае 2018 года.

Грузия подавала еще один межгосударственный иск против России в Страсбургский суд. Это дело Грузия выиграла в 2014 году, когда ЕСПЧ постановил, что арест, задержание и коллективная высылка граждан Грузии из России осенью 2006 года являются нарушением Европейской конвенции о правах человека.

Третий иск против России был подан Грузией в Страсбургский суд в 2018 году и касается смерти в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.

