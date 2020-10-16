Алиев: в Армению нелегально ввозят оружие гражданскими самолетами
«По имеющейся у нас информации, сегодня с территории Грузии гражданскими и грузовыми самолетами отправлено контрабандное оружие», — передает 16 октября азербайджанское информационное агентство слова президента Азербайджана Ильхама Алиева со ссылкой на его интервью турецкому телеканалу A Haber.
Согласно тому же сообщению, Алиев утверждает, что проживающие в России «богатые армянские бизнесмены» купили самолет Ил-76, на котором перевозят в Нагорный Карабах проживающих в России армян в качестве наемников, а также противотанковое вооружение и системы ПВО.
«Могу сказать, что Иран и Грузия закрыли воздушное пространство и наземные дороги для доставки оружия в Армению», — сказал Алиев, выразив признательность правительствам двух соседних стран. Тем не менее, Алиев утверждает, что военные грузы ввозятся в Армению контрабандой под видом гражданских грузов.
Президент Алиев отметил, что правительство Азербайджана уже обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) по этому поводу.
Ранее в октябре Совет национальной безопасности Грузии заявил, что после эскалации вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе правительство Грузии «временно приостановило выдачу разрешений на перевозку военных грузов по своей территории по суше и воздуху в обе страны».
Тем не менее обвинения в перевозке военных грузов в отношении Грузии выдвигались неоднократно. Официальные лица страны неоднократно опровергали утверждения о переправке сирийских бойцов и оружия в Азербайджан через территорию Грузии.
Последний раз такие обвинения опроверг заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия 13 октября, назвав сообщения о перевозке военных грузов в Азербайджан через Грузию «манипулированием информацией».
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