Тбилиси приветствует соглашение по Карабаху
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и Министерство иностранных дел Грузии приветствовали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутое 10 октября.
«Приветствую прекращение огня в Нагорном Карабахе и призываю (стороны) возобновить мирные переговоры. Прочный мир и стабильность — единственное приемлемое будущее для нашего региона», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
МИД Грузии выразил надежду, что «путем дальнейших переговоров будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта и установлении прочного мира, что будет способствовать укреплению безопасности и благополучия во всем регионе».
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня рано утром 10 октября после 11 часов переговоров в Москве с участием министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.
Соглашение о прекращении огня вступило в силу в полдень 10 октября, хотя боевые действия вскоре возобновились. Ереван и Баку начали обвинять друг друга в игнорировании соглашения.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября, в чем Ереван и Баку обвиняют друг друга.
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