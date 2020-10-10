Линия фронта в Нагорном Карабахе, октябрь, 2020 г., Фото: Министерство обороны Азербайджана
Новости

Тбилиси приветствует соглашение по Карабаху

10/10/2020 - 22:50
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили и Министерство иностранных дел Грузии приветствовали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутое 10 октября.

«Приветствую прекращение огня в Нагорном Карабахе и призываю (стороны) возобновить мирные переговоры. Прочный мир и стабильность — единственное приемлемое будущее для нашего региона», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

МИД Грузии выразил надежду, что «путем дальнейших переговоров будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта и установлении прочного мира, что будет способствовать укреплению безопасности и благополучия во всем регионе».

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня рано утром 10 октября после 11 часов переговоров в Москве с участием министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу в полдень 10 октября, хотя боевые действия вскоре возобновились. Ереван и Баку начали обвинять друг друга в игнорировании соглашения.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября, в чем Ереван и Баку обвиняют друг друга.

Подробнее о событиях в Грузии в связи с нагорно-карабахским конфликтом читайте также:

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10/10/2020 - 22:50
3 1 minute read

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