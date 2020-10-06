Флаги Армении и Грузии. Фото: FB/Armenian Embassy in Tbilisi.
Новости

Посольство Армении назвало дезинформацией сообщения, что Грузия не пропускает гуманитарную помочь в сторону Еревана

06/10/2020 - 19:18
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Посольство Армении в Грузии 6 октября опровергло и назвало дезинформацией утверждения в социальных сетях о том, что Грузия препятствует доставке топлива и гуманитарной помощи в Армению.

«В интернете распространилась информация о том, что Грузия мешает импорту топлива РА и отказывается выпускать гуманитарную помощь Армении, не соответствует действительности. Нет проблем и с передачей топлива и гуманитарной помощи (через Грузию в Армению)!», — говорится в официальном заявлении посольства.

Посольство призвало всех воздерживаться от распространения дезинформации, «так как это напрямую соответствует государственным интересам РА».

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06/10/2020 - 19:18
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