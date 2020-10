Посольство Армении назвало дезинформацией сообщения, что Грузия не пропускает гуманитарную помочь в сторону Еревана

Посольство Армении в Грузии 6 октября опровергло и назвало дезинформацией утверждения в социальных сетях о том, что Грузия препятствует доставке топлива и гуманитарной помощи в Армению.

«В интернете распространилась информация о том, что Грузия мешает импорту топлива РА и отказывается выпускать гуманитарную помощь Армении, не соответствует действительности. Нет проблем и с передачей топлива и гуманитарной помощи (через Грузию в Армению)!», — говорится в официальном заявлении посольства.

Посольство призвало всех воздерживаться от распространения дезинформации, «так как это напрямую соответствует государственным интересам РА».

