По словам официального представителя Армении, Грузия стала мишенью дезинформации

Глава Аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян 7 октября опубликовал в социальной сети заявление, в котором призвал своих соотечественников не поддаваться на дезинформацию, в которой Грузия и грузины изображаются как сторонники Азербайджана в продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе.

Агаджанян говорит о «тревожных тенденциях» в социальных сетях, где «некоторые фейковые пользователи, направляемые из известных и неизвестных центров, пытаются повлиять на общественное настроение, представляя Грузию и грузинский народ сторонниками азербайджанской стороны в этой войне».

«Призываю не поддаваться провокациям, исключить создание и распространение такой дезинформации», — пишет он. По его словам, соответствующие ведомства Армении и Грузии «эффективно сотрудничают для того, чтобы безотлагательно решить проблемы, которые волнуют всех нас. Совместными усилиями многие из проблем уже решены».

«Тысячелетняя дружба наших братских народов не подлежит сомнению, так-как она основана на общих глубоких ценностях. Поэтому еще раз призываю не поддаваться целенаправленным провокациям, сохранять солидарность с грузинским народом как в онлайн-пространстве, так и вне его», — заявил Агаджанян.

Ранее, 6 октября, Посольство Армении в Грузии также опровергло и назвало дезинформацией утверждения в социальных сетях о том, что Грузия препятствует доставке топлива и гуманитарной помощи Армении.

Официальные лица Грузии также неоднократно опровергли дезинформацию о косвенной причастности Грузии к продолжающемуся конфликту в Нагорном Карабахе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)