თბილისის ქუჩებში აქტივისტებზე თავდასხმა განხორციელდა

გავრცელებული ინფორმაციით, 8 მაისს რამდენიმე მომიტინგესა და ოპოზიციის წევრს დაუდგენელი ჯგუფები თავს დაესხნენ და სცემეს. ერთ-ერთ მათგანს, ნაციონალური მოძრაობის წევრს, დიმიტრი ჩიქოვანს თავს დაესხნენ და სასტიკად სცემეს მისი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოსთან. მომხდარის შესახებ საუბრისას მან განაცხადა, რომ მას თავს ორი ადამიანი დაესხა ქუდებით, რომელთაც მან „ქართული ოცნების მშიშარა ტიტუშკები“ უწოდა. სათვალთვალო კამერის კადრებში, რომელიც მოგვიანებით „ფორმულას“ ეთერში გავიდა, ჩანს, რომ მას ხუთი ადამიანი სცემდა. მოგვიანებით ის სადარბაზოსთან დაგდებული იპოვეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს.

იმავე ღამეს მიმდინარე აქციის ერთ-ერთი აქტივისტი და ბაიკერების მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ლაშა ღვინიანიძე სცემეს. მას თავზე და ტუჩზე სისხლჩაქცევები და ჭრილობები ჰქონდა და საავადმყოფოში ხუთი ნაკერის დადება მოუწია.

გვიან საღამოს კიდევ ერთი აქტივისტი, ყოფილი დიპლომატი და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე ჭავჭავაძის ცენტრის მკვლევარი, გია ჯაფარიძე, სცემეს საკუთარი სახლის ეზოში. გია ჯაფარიძე ოპოზიციური პარტია „გირჩი-მეტი თავისუფლების“ ლიდერის, ზურაბ ჯაფარიძის ძმაა.

ბოლო ორი დღის განმავლობაში საპროტესტო აქციებში მონაწილე ბევრი აქტივისტის, ოპოზიციის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის, ისევე როგორც რიგითი მოქალაქეების სატელეფონო ნომრებზე შეურაცხმყოფელი სატელეფონო ზარები ხორციელდება, რა დროსაც მათ და მათი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან და შეურაცხყოფას აყენებენ. ამ ანონიმურმა ზარებმა პროტესტი გამოიწვია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განაცხადა, რომ შესაძლოა მონაცემთა დამუშავება კანონის დარღვევით, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ბაზების გამოყენებით ხდება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცემის ფაქტებზე რეაგირება არ მოუხდენია და განაცხადა, რომ ბრიფინგს 9 მაისს დილით გამართავს.

