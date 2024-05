ექსპერტები: „უცხოელი აგენტების“ შესახებ მიღებული კანონი ორიგინალისგან განსხვავდება და პერსონალურ ჯარიმებს ითვალისწინებს

გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტის მიერ 14 მაისს მესამე და საბოლოო მოსმენით მიღებული „უცხოელი აგენტების“ შესახებ სადავო კანონის საბოლოო ვერსიაში ცვლილება შევიდა, რაც ახლა „უცხოური გავლენის“ აგენტების შესახებ მონაცემების გაუმხელობისთვის ფიზიკური პირების დაჯარიმებასაც ითვალისწინებს. პირველი მოსმენით მიღებული კანონის თავდაპირველი ვერსია ასეთ ჯარიმებს მხოლოდ იურიდიული პირების მიმართ ითვალისწინებდა.

არასახელისუფლებო ექსპერტმა, რომელიც პროცესს აკვირდება, ეს აღმოჩენა კანონის საბოლოო, უკვე მიღებული ვერსიის დეტალური შესწავლის შემდეგ გააკეთა. კანონის წინა ვერსიები ამჟამად პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე არ არის ხელმისაწვდომი. მიუხედავად ამისა, ადვოკატებმა, რომლებიც წინა პროექტებზე მუშაობდნენ, აიღეს ორიგინალი ასლები და ცვლილებები შეადარეს. როგორც ჩანს, ისინი მიღებულად ჩაითვალა მეორე მოსმენის დასკვნით ოქმში. გაურკვეველია, დაურიგდა თუ არა შესწორებული ტექსტი დეპუტატებს მესამე, საბოლოო მოსმენის დროს. რეგლამენტის თანახმად, მესამე მოსმენისას მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებების შეტანაა შესაძლებელი.

კანონის რამდენიმე ძირითად პუნქტში შეტანილი ცვლილებები ეხება ინფორმაციის სახეობებს, რომელთა გამოთხოვაც ოფიციალურ ორგანოებს შეუძლიათ რეგისტრაციის დასასრულებლად ან „უცხოური გავლენის ქვეშ“ მოქმედი არასახელმწიფო სუბიექტების შესაბამისობის სტატუსის გასაკონტროლებლად.

კანონი ითვალისწინებს, რომ ამ მიზნით იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილ პირებს შეუძლიათ მოითხოვონ პერსონალური მონაცემები, მათ შორის კონფიდენციალური მონაცემების უმეტესობა (გარდა კანონით გათვალისწინებული საიდუმლოებისა) „ყველა პირისგან, ორგანოსგან, ორგანიზაციისა და სუბიექტისგან“. ასეთი ინფორმაციის მიუწოდებლობა იწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. კანონის წინა ვერსია არ ითვალისწინებდა ჯარიმებს ფიზიკურ პირების მიმართ.

საბა ბრაჭველმა, რომელმაც ცვლილებები აღმოაჩინა, განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მმართველმა პარტიამ არაერთხელ განაცხადა, რომ კანონი ფიზიკურ პირებს არ შეეხებოდა, „სინამდვილეში, ხელისუფლებამ კანონში ჩუმად… უკვე ჩაემატა ცვლილებები, რომლითაც მისი მოქმედება და სანქციები ფიზიკურ პირებზეც გავრცელდება“.

კანონს ახლა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უნდა მოაწეროს ხელი. მან უკვე დადო პირობა, რომ მას ვეტოს დაადებს. ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ არ აპირებს მოლაპარაკებას კანონის დეტალებზე და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კანონმდებლობის საერთო შინაარსი ეწინააღმდეგება ქვეყნის ევროპულ გზას და, შესაბამისად, უნდა გაუქმდეს.

