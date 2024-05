Эксперты: принятый закон об «иноагентах» отличается от оригинала и предусматривает персональные штрафы

Распространяется информация, что в окончательную редакцию спорного закона об «иностранных агентах», принятого Парламентом Грузии в третьем, окончательном чтении 14 мая, внесены изменения, которые теперь предусматривают штрафы для физических лиц за неразглашение данных об агентах «иностранного влияния». Первоначальная редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала такие штрафы только для юридических лиц.

Такое открытие сделал неправительственный эксперт, наблюдавший за процессом, после детального изучения окончательной, уже принятой версии законопроекта. Предыдущие редакции законопроекта на данный момент недоступны на официальном сайте Парламента. Тем не менее юристы, работавшие над предыдущими проектами, взяли копии оригинала и сравнили с изменениями. Очевидно, они были признаны принятыми в заключительном протоколе второго чтения. Неясно, был ли пересмотренный текст распространен среди депутатов во время третьего, окончательного чтения. Согласно Регламенту, в третьем чтении могут быть внесены только редакционные изменения.

Изменения, внесенные в несколько ключевых пунктов закона, касаются типов информации, которую официальные органы могут запросить для завершения регистрации или мониторинга статуса соответствия неправительственных организаций, действующих под «иностранным влиянием».

Закон предусматривает, что в этих целях уполномоченные лица Министерства юстиции могут запрашивать персональные данные, в том числе большинство конфиденциальные (за исключением предусмотренной законом тайны), у «всех лиц, органов, организаций и субъектов». Непредоставление такой информации влечет за собой штраф в размере 5 000 лари. Предыдущая редакция закона не предусматривала наказаний в отношении физических лиц.

Саба Брачвели, обнаруживший изменения, заявил, что, несмотря на то, что правящая партия неоднократно заявляла, что закон не будет распространяться на физических лиц, «на самом деле власти тайно… уже внесли в закон изменения, в соответствии с которыми его действие и санкции будут также распространяться и в отношении физических лиц».

Теперь президент Саломе Зурабишвили должна подписать закон. Она уже пообещала наложить на него вето. Зурабишвили заявила, что не собирается входить в переговоры по деталям закона, и подчеркнула, что общее содержание закона противоречит европейскому пути страны и поэтому его следует отменить.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)