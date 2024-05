„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის საბოლოო მოსმენით მიღებას საერთაშორისო გამოხმაურებები მოყვა

ფართომასშტაბიანი პროტესტისა და დასავლეთის მწვავე წინააღმდეგობის მიუხედავად, პარლამენტმა 14 მაისს 84 ხმით 30-ის წინააღმდეგ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტი მესამე და საბოლოო მოსმენით მიიღო.

„სამოქალაქო საქართველო“ საერთაშორისო გამოხმაურებებს გთავაზობთ:

რობერტა მეცოლა, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი: „თბილისი, ჩვენ გისმენთ! ჩვენ გხედავთ! ქუჩებში გამოსული ქართველები ევროპაზე ოცნებობენ, ამაყად აფრიალებენ ევროპის დროშა. მათ ევროპული მომავალი სურთ. ისინი ელიან ევროპულ ღირებულებებსა და სტანდარტებს. ევროპარლამენტი ქართველი ხალხის გვერდით დგას“.

სენატორი ჯიმ რიში, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი: „დღეს, კანონის მიღებით, რომელიც დიდ ზიანს მიაყენებს სამოქალაქო საზოგადოებას, საქართველოს მთავრობამ ნათლად აჩვენა, რომ არ არის დაინტერესებული ევროპული მომავლით. ეს არის სილის გაწნა ქართველების 80%-ისთვის, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს“.

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „ფართომასშტაბიანი პროტესტისა და შეშფოთების მიუხედავად „უცხოელი აგენტების“ კანონის მიღება ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას, საფრთხეს უქმნის მის ევროინტეგრაციის გზას და ზიანს აყენებს დიდი ხნის მეგობრებთან და პარტნიორებთან ურთიერთობას. ნდობისა და პროგრესის აღსადგენად კანონი უნდა გაუქმდეს“.

რობინ ვაგენერი, გერმანიის ფედერალური მთავრობის კოორდინატორი სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და მოლდოვის რესპუბლიკასთან საზოგადოებათაშორისი თანამშრომლობის საკითხებში: „კანონის მიღება ფუნდამენტური შეცდომაა და მიმართულია ევროკავშირისკენ საქართველოს გზის წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლებამ არა მხოლოდ დაარღვია შარშან მიცემული დაპირება, რომ არ მიიღებდა კანონს, არამედ სრულიად უგულებელყო ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის ნება, რომელსაც სურს თავისი ქვეყანა ევროკავშირის წევრად იხილოს. კანონის მიღება შეაჩერებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. კანონის ძალაში შესვლის შემთხვევაში გაწევრიანების მოლაპარაკებები არ დაიწყება. აშკარაა, რომ კანონი ეწინააღმდეგება ძირითად ევროპულ ღირებულებებსა და პრაქტიკას. ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შეეძლებათ თავისუფლად მოქმედება და მედიის თავისუფლება იქნება უზრუნველყოფილი, ყველა დემოკრატიული ქვეყნის საფუძველია. ეს ასევე გადამწყვეტია ევროკავშირში გაწევრიანების წარმატებული პროცესისთვის. ჩვენ ღრმად ვართ იმედგაცრუებული საქართველოს ხელისუფლების ამჟამინდელი ავტორიტარული და ანტიევროპული კურსის გამო. ეს გვაიძულებს გადავხედოთ ჩვენს ძლიერ პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას საქართველოსთვის ორმხრივი და ევროპული თანამშრომლობის ფარგლებში. მიზანმიმართული შემზღუდველი ზომებიც კი ევროპულ დონეზე უნდა განიხილებოდეს. კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების ენერგია და გამბედაობა ძალიან შთამბეჭდავია. ეს აჩვენებს ქართველი ხალხის მტკიცე ერთგულებას ევროპული გზის მიმართ. აქციის მონაწილეების მიმართ ნებისმიერი ძალადობა ან დაშინება სრულიად მიუღებელია. მოვუწოდებ ხელისუფლებას პატივი სცეს ხალხის ნებას და ერთხელ და სამუდამოდ გააუქმოს კანონი“.

გაერო საქართველოში: „გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია საქართველოში წუხილს გამოთქვამს „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ” კანონის მიღების გამო. კანონის მიღება საფრთხეს უქმნის გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლებას და აფერხებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის, როგორც ქართული დემოკრატიის მთავარი საყრდენის საქმიანობას. სხვა საფრთხეებთან ერთად, ამ კანონმა შეიძლება დააბრკოლოს სამოქალაქო საზოგადოების მიერ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისების მიწოდება. აუცილებლად მიგვაჩნია ძალადობისა და დაშინების ყველა შემთხვევის გამოძიება, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ პროტესტების მიმდინარეობისას და მათ შემდეგ. გაერო განაგრძობს თანამშრომლობას პარტნიორებთან თანასწორი და სამართლიანი საქართველოს მხარდასაჭერად“.

მირიამ ლექსმანი, ევროპარლამენტარი: „ძალიან სამწუხაროა იმის დანახვა, რომ ივანიშვილის ინტერესები საქართველოს ინტერესებზე მაღლა დგას. სამწუხარო დღეა ქართული დემოკრატიისთვის“. მან ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ჯოზეფ ბორელს მიმართა, რომ „დროა ევროკავშირმა მკაფიო გზავნილი გაუგზავნოს ოლიგარქს და დადგეს ქართველი ხალხის გვერდით“.

ანა ფოტიგა, ევროპარლამენტარი: „ძალიან ცუდი ინფორმაცია მოდის დღეს საქართველოდან. ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის წაქეზებით, ქართულმა ელიტამ გადაწყვიტა ქართულ საზოგადოებას „უცხოელი აგენტების“ შესახებ რუსული სტილის კანონი მოახვიოს თავს და აშკარად ქართველების უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს. საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ კანონპროექტის მიღება არის საქართველოს პროდასავლური და ევროატლანტიკური მიმართულებისთვის ძირის გამოთხრა. ჩვენ კვლავ ვუჭერთ მხარს ქართველ ხალხს. წარმატებებს გისურვებთ დასავლური სტრუქტურებისკენ მიმავალ გზაზე. შეინარჩუნეთ გამბედაობა და არ დაკარგოთ იმედი, რომ თქვენს კეთილშობილურ მიზნებსს მიაღწევთ“.

