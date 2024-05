„უცხოელი აგენტების“ კანონპროექტის მოწინააღმდეგე კიდევ ერთი აქტივისტი დააკავეს

9 მაისს სამხედრო ექსპერტი, ბლოგერი და „უცხოელი აგენტების“ კანონპროექტის მოწინააღმდეგე აქტივისტი უჩა აბაშიძე პოლიციამ იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენისა და შენახვის ბრალდებით დააკავა მას შემდეგ, რაც მის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. პოლიციელებმა ბინაში შესვლის უფლება არავის მისცეს, მათ შორის არც უჩა აბაშიძის ადვოკატსა და ოჯახის წევრებს.

უჩა აბაშიძის სახლთან დიდი რაოდენობით პოლიციელები იყვნენ მობილიზებულნი. ჩხრეკა ადვოკატის გარეშე ორი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ადვოკატს აბაშიძესთან საუბრის უფლება მხოლოდ რამდენიმე წუთით მისცეს მისი დაკავების შემდეგ. სახლის რამდენიმესაათიანი ჩხრეკის შემდეგ პოლიციამ ტექნიკური აღჭურვილობით, სავარაუდოდ კომპიუტერებით სავსე ჩანთები გამოიტანა.

აბაშიძის ადვოკატმა, გიორგი მახარაძემ ტელეკომპანია „ფორმულას“ განუცხადა, რომ აბაშიძე დააკავეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლით (ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღისა (თოფისა), საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება).

გავრცელებული ინფორმაციით, ჩხრეკა ასევე მიმდინარეობს აბაშიძის მეგობრის სახლში. აქციის მონაწილეები უჩა აბაშიძის სახლთან ტელევიზიით ჩხრეკის გამოცხადებიდან მალევე შეიკრიბნენ. ისინი უჩას სახელს სკანდირებდნენ და პოლიციელებს მოუწოდებდნენ, არ დამორჩილებოდნენ უკანონო ბრძანებებს.

მასალა განახლდება…

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)