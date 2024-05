საქართველოს საგარეო უწყება საფრანგეთის კრიტიკას ეხმიანება და ფრანგი სამართალდამცველების „ბრუტალურ“ მეთოდებზე საუბრობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირების შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება „არაობიექტურია“ და აღნიშნა, რომ „საქართველოს ხელისუფლებამ თავი შეიკავა საფრანგეთის მიმართ კრიტიკული განცხადებისგან მაშინაც კი, როდესაც პარიზში სამართალდამცავები მომიტინგეებს ბრუტალური, ადამიანის უფლებების საყოველთაო სტანდარტებთან სრულიად შეუსაბამო მეთოდებით დაუპირისპირდნენ“.

2 მაისს საფრანგეთოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კრიტიკული განცხადება გაავრცელა, რომლის თანახმადაც საფრანგეთი „გმობს ძალადობას და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას მშვიდობიანი პროტესტისა და პრესის თავისუფლების უფლების გამოყენება უზრუნველყოს“.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საქართველოში „უმაღლესი სტანდარტით არის უზრუნველყოფილი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება“ და დასძინა, რომ „პოლიტიკურ ოპოზიციასთან დაკავშირებული და საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული ძალადობრივი ჯგუფები ახორციელებდნენ მასშტაბურ ძალადობას სახელმწიფო ინსტიტუტების შენობებისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების წინააღმდეგ“.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება თითქმის იდენტურია იმ ბრალდებებისა, რომლებიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ აშშ-ის წინააღმდეგ გააჟღერა. კობახიძემ აღნიშნა, რომ მან აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველთან დერეკ შოლესთან საუბრისას არ გამოთქვა „შეშფოთება ნიუ-იორკში სტუდენტების საპროტესტო აქციის სასტიკი ჩახშობის თაობაზე“.

