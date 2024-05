МИД Грузии отвечает на критику со стороны Франции и говорит о «жестоких» методах французских правоохранителей

МИД Грузии заявил, что заявление МИД Франции о реагировании правоохранительных органов Грузии на продолжающиеся протесты в Тбилиси является «необъективным», и отметил, что «власти Грузии воздержались от критических высказываний в адрес Франции, даже тогда, когда правоохранительные органы в Париже противостояли протестующим брутальными, совершенно не соответствующими всеобщим стандартам прав человека методами».

2 мая МИД Франции выступил с критическим заявлением, согласно которому Франция «осуждает насилие и призывает власти Грузии обеспечить использование права на мирный протест и свободу прессы».

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что «свобода собраний и выражения мнений обеспечивается на самом высоком уровне» в Грузии, добавив, что «насильственные группы, связанные с политической оппозицией и финансируемые из-за границы, осуществили широкомасштабное насилие против зданий государственных учреждений и правоохранительных структур».

Заявление МИД Грузии практически идентично обвинениям, которые озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в адрес США. Кобахидзе отметил, что в разговоре с советником Госдепартамента США Дереком Шолле он не выразил «обеспокоенности по поводу жестокого подавления студенческого протеста в Нью-Йорке».

