ფოტო ამბავი: მოქალაქეები „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვას აპროტესტებენ

15 აპრილს, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის განხილვისას, პარლამენტის შენობასთან მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა.

საპროტესტო აქცია დილის 10 საათზე პარლამენტის შენობის უკან დაიწყო. საღამოს 7 საათისთვის ათასობით ადამიანი შეუერთდა აქციას, რომ შუაღამემდე გაგრძელდა.

პარლამენტის შენობის მახლობლად სპეცრაზმი და წყლის ჭავლის მანქანები იყო მობილიზებული. მოქალაქეებს მოუწოდეს, რომ „არ გასცდნენ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგლებს“ და დაიშალონ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის დროს 14 ადამიანი დააკავეს. საპროტესტო აქციის მიუხედავად, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „ქართული ოცნების“ მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს „უცხოელი აგენტების“ შესახებ მხარი დაუჭირა. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ პარლამენტი კანონპროექტს პირველი მოსმენით 16 აპრილის პლენარულ სხდომაზე განიხილავს.

საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების" შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 15 აპრილი, 2024. ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge

