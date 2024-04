Фоторепортаж: Граждане протестуют против комитетских слушаний по законопроекту об «иноагентах»

Less than a minute

15 апреля, во время рассмотрения законопроекта об «иностранных агентах» в Юридическом комитете Парламента Грузии, у здания законодательного органа прошла массовая акция протеста.

Акция протеста началась в 10 утра за задним двором Парламента. К 19:00 к митингу, который длился до полуночи, присоединились тысячи человек.

На прилегающих к зданию Парламента территориях были мобилизованы спецназ и водометы. Граждан призвали «не выходить за допустимые законом пределы свободы собраний и выражения мнений» и разойтись. По данным МВД, во время акции протеста были задержаны 14 человек. Несмотря на протест, Юридический комитет Парламента поддержал инициированный «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах». Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что Парламент обсудит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 16 апреля.

Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

