პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გერმანიას სტუმრობს

საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით გერმანიას სტუმრობს. პრემიერ-მინისტრი უკვე შეხვდა გერმანიის კანცლერს ოლაფ შოლცს, რის შემდეგაც ერთობლივი პრეს-კონფერენცია გაიმართა. მან ასევე გამართა შეხვედრა ბუნდესტაგის პრეზიდენტთან ბერბელ ბასთან, ხოლო მოგვიანებით დაგეგმილია შეხვედრა გერმანიის პრეზიდენტთან ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გერმანიაში „ქართული ოცნების“ მიერ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირებასთან დაკავშირებული უთანხმოების ფონზე იმართება. მმართული გუნდის გადაწყვეტილებას ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების მწვავე კრიტიკა მოყვა.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერს შორის გამართულ შეხვედაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და გერმანიას შორის არსებულ მაღალი დონის პოლიტიკურ დიალოგს და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა ფედერალურ კანცლერს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს „მტკიცე მხარდაჭერისთვის“ მადლობა გადაუხადა. ხაზი გაესვა საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობას.

„მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ხელისუფლების ერთგულება ქვეყნის ევროპული არჩევანისადმი და აღნიშნა, რომ შემდეგი მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნაა“, – ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-რელიზში. პრემიერ-მინისტრმა დაუდასტურა გერმანიის კანცლერს, რომ საქართველო ევროკავშირის სანდო პარტნიორად რჩება.

საუბარი ასევე შეეხო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს. „პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ერთადერთი, რასაც კანონი ითვალისწინებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ფინანსების ყოველწლიური გასაჯაროებაა“.

პირისპირ შეხვედრის შემდეგ, მოლაპარაკებები გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდა, რომელშიც ორი ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ და სადაც საუბარი შეეხო სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკის, სამართალდაცვით, კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში არსებულ პოზიტიურ თანამშრომლობას და ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივებს.

შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ტვიტერზე დაწერა, რომ შეხვედრაზე ორი ქვეყნის თანამშრომლობის რიგი საკითხები განიხილეს და პარტნიორობის შემდგომ გაძლიერებაზე იმსჯელეს. კობახიძის თქმით, საქართველო რეგიონში გერმანიისა და ევროპის „სანდო მოკავშირედ“ რჩება.

Delighted to meet with @Bundeskanzler Olaf Scholz during my visit to 🇩🇪. Discussed the scope of 🇬🇪-🇩🇪 multifaceted cooperation and ways to further strengthen our partnership. Expressed gratitude for Germany’s continuous support for Georgia’s development processes, as well as our… pic.twitter.com/dFFxnizNzk