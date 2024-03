პაპუაშვილი ჟურნალისტების დისკრედიტაციის გამო კრიტიკას გმობს

სოციალურ მედიაში 20 მარტს გამოქვეყნებულ გრძელ წერილში, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ მედიის ადვოკატირების კოალიციამ „გამოჩენილი ქართველი ჟურნალისტის დისკრედიტების გამო“ ხუთი ევროპული ორგანიზაციის გამოხმაურების ფაქტი იზეიმა. პაპუაშვილის თქმით, „მედიის თავისუფლების სწრაფი რეაგირების“ პარტნიორებმა განაცხადეს, რომ მისი კომენტარები ჟურნალისტ გელა მთივლიშვილის შესახებ „საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის სახელის გატეხვის კამპანიის საერთო ტალღის ნაწილი“ იყო.

პაპუაშვილის განცხადებას წინ უძღოდა „მედიის თავისუფლების სწრაფი რეაგირების“ პარტნიორი ორგანიზაციების განცხადება, სადაც მათ დაგმეს მედიაზე თავდასხმის ფაქტები, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან ჟურნალისტების წინააღმდეგ დისკრედიტაციის კამპანიები და მათზე ზეწოლა.

პაპუაშვილმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი მისი ჟურნალისტური საქმიანობის, კერძოდ კი მის მიერ გასულ წელს შოვის მეწყრის ტრაგედიის გაშუქების გამო და აღნიშნა, რომ მან „გადაუმოწმებელი ინფორმაცია“ გაავრცელა და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. ამასთან, პარლამენტის თავმჯდომარე მთივლიშვილს იმის გამოც აკრიტიკებს, რომ მან მთავრობა დაადანაშაულა იმაში, რომ ვერ შეძლო მეწყრისა და დაღუპვების თავიდან აცილება იმის გამო, რომ ადრეული შეტყობინების სისტემა არ გააჩნია. პაპუაშვილი „დამოუკიდებელ შვეიცარიულ ორგანიზაციას“ ახსენებს, რომელმაც, მისი თქმით, ცოტა ხნის წინ სტიქიის გამომწვევი მიზეზები შეისწავლა და დაადასტურა გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველადი დასკვნა და ამით „დაადასტურა, რომ მთივლიშვილის მტკიცებები სიმართლეს არ შეესაბამებოდა“.

„სტიქიის მისეული გადმოცემა შორს იყო ჟურნალისტური სტანდარტებისგან და ადამიანური ემპათიისგან… რომლის მიზანიც პანიკის გავრცელება იყო“, – წერს პარლამენტის თავმჯდომარე.

„საუბედუროდ, არც ერთმა ჟურნალისტურმა ორგანიზაციამ არც კი სცადა სიმართლის დადგენა, ისე დაიცვეს მთივლიშვილი. როგორც ჩანს, ეს ჟურნალისტური სოლიდარობის საჩვენებლად გაკეთდა, იმაზე დაუფიქრებლად, რომ ამით კორპორატიული სოლიდარობა უფრო მაღლა დააყენეს, ვიდრე საზოგადოების უფლება – მიეღო სწორი ინფორმაცია“, – განაცხადა პაპუაშვილმა.

მისი თქმით, ეს კონკრეტული შემთხვევა კარგი ილუსტრაციაა „იმ სენისა, რომელიც ქართულ „კრიტიკულ“ მედიასა და მათ უცხოელ პარტნიორებს სჭირთ“. „ნებისმიერი კრიტიკა და ბრალდება, რომელიც მედიის მხრიდან ხელისუფლების წინააღმდეგაა მიმართული, აუცილებლად უნდა იქნეს მიღებული, როგორც ნამდვილი, სამართლიანი და ჭეშმარიტი, მხოლოდ იმის გამო, რომ ჟურნალისტის მხრიდან მომდინარეობს“, – აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე.

მისივე თქმით, ხელისუფლების ოფიციალური პირების მხრიდან ეჭვის ნებისმიერი გამოხატვა, თუნდაც არგუმენტებით გამყარებული, მიიჩნევა „ლეგიტიმური მედია საშუალებების დისკრედიტაციად და მედიისადმი გაძლიერებული უნდობლობის გაღრმავებად“.

პაპუაშვილის მიიჩნევს, რომ „ჟურნალისტების მიმართ კრიტიკა დემოკრატიულ საზოგადოებაში ნორმალურად უნდა იქნეს მიღებული“. მისი თქმით, „მეტისმეტად მონდომებული უცხოური ორგანიზაციები კი იმდენად ცდილობენ, „გამოავლინონ“ მედიის თავისუფლების დარღვევები, რომ მედიის მიმართ ნებისმიერ, თუნდაც სამართლიან, კრიტიკას კონკრეტული ჟურნალისტის თუ მედია საშუალების „საჯარო დისკრედიტაციად“ აფასებენ“.

„საქართველო ჟურნალისტებისთვის თავისუფალი ქვეყანაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი თავისუფალი არიან დეზინფორმაციის გავრცელებაში. ყოველთვის, როცა უზუსტობას დაუშვებენ, კრიტიკას მიიღებენ. და ეს ნორმალურია“, – განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ.

