Папуашвили осудил критику за дискредитацию журналистов

В объемном письме, опубликованном в социальных сетях 20 марта, председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что Коалиция за адвокацию медиа отпраздновала реакцию пяти европейских организаций «в связи с дискредитацией известного грузинского журналиста». По словам Папуашвили, партнеры «Быстрого реагирования свободы СМИ» заявили, что его комментарии в адрес журналиста Гелы Мтивлишвили были «частью общей волны кампании по дискредитации имени независимых СМИ в Грузии».

Заявлению Папуашвили предшествовало заявление партнерских организаций «Быстрого реагирования свободы СМИ», где они осудили факты нападок на СМИ, в том числе в Грузии, в том числе дискредитирующие кампании против журналистов со стороны спикера парламента и давление на них.

Папуашвили в очередной раз раскритиковал журналиста Гелу Мтивлишвили за его журналистскую деятельность, в частности за освещение трагедии оползня в Шови в прошлом году, отметив, что он распространял «непроверенную информацию» и ввел общественность в заблуждение. В то же время председатель Парламента критикует Мтивлишвили за то, что он обвинил правительство в неспособности предотвратить оползни и гибель людей из-за отсутствия системы раннего предупреждения. Папуашвили упоминает «независимую швейцарскую организацию», которая, по его словам, недавно изучила причины катастрофы и подтвердила первоначальное заключение Национального агентства по охране окружающей среды и тем самым «доказала, что утверждения Мтивлишвили не соответствуют действительности».

«Освещение стихии с его стороны было далеко от журналистских стандартов и человеческой эмпатии… целью которого было посеять панику», – написал председатель Парламента.

«К сожалению, ни одна журналистская организация даже не попыталась установить истину, поэтому они встали на защиту Мтивлишвили. Похоже, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать журналистскую солидарность, не думая, что корпоративная солидарность была поставлена ​​выше права общества на получение правильной информации», – сказал Папуашвили.

По его словам, этот конкретный случай является хорошей иллюстрацией «той болезни, которая охватила грузинские «критические» СМИ и их зарубежные партнеры». «Любая критика и обвинение, направленное против правительства со стороны СМИ, должно восприниматься как реальная, справедливая и правдивая, просто потому, что она исходит от журналиста», – говорит глава Парламента.

По его словам, любое выражение сомнения со стороны представителей власти, даже если оно подкреплено аргументами, рассматривается как «дискредитация легитимных СМИ и углубление возросшего недоверия к СМИ».

Папуашвили считает, что «критика журналистов должна быть принята как нормальное явление в демократическом обществе». По его словам, «чрезмерно старательные зарубежные организации настолько стараются «разоблачить» нарушения свободы СМИ, что любую, даже справедливую критику СМИ рассматривают как «публичную дискредитацию» конкретного журналиста или СМИ».

«Грузия – свободная страна для журналистов, но это не означает, что они могут свободно распространять дезинформацию. Всякий раз, когда они допускают неточности, их подвергают критике. И это нормально», – подчеркнул председатель Парламента.

