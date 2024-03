გელათის კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყო

საერთაშორისო სპეციალისტების ჯგუფმა გელათის სამონასტრო კომპლექსში კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყო. საპატრიარქოს ტელევიზიამ „ერთსულოვნება“ განაცხადა 12 მარტს, რომ რვა თვის განმავლობაში კედლის მხატვრობის 21 კრიტიკული მონაკვეთი გამოიკვეთა.

სამი კვირის განმავლობაში უცხოელი და ქართველი სპეციალისტები, კედლის მხატვრობის კონსერვაციის ექსპერტების სტივენ რიკერბისა და ლიზა შეკედეს ხელმძღვანელობით აღნიშნულ კრიტიკულ კერებზე „დროებით გადაუდებელ საკონსერვაციო ჩარევებს“ განახორციელებენ.

პარალელურად, იტალიელი ექსპერტი რობერტო ნარდი მთავარ კათედრალში არსებული მოზაიკის შესწავლას დაიწყებს. დეტალური შესწავლის შემდეგ ნარდი კონსერვაციის ყოვლისმომცველ პროგრამას შეიმუშავებს, რომელიც საპატრიარქოსთან არსებულ გელათის რეაბილიტაციის დროებით კომიტეტს გადაეცემა.

რამდენიმე წელია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შესული გელათის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენის საკითხი დაპირისპირების საგანია. გასულ წელს, გელათის კონსერვაციაზე პასუხისმგებლობა საქართველოს საპატრიარქომ აიღო.

