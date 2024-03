Начались работы по консервации настенной росписи Гелати

Группа международных специалистов приступила к работам по консервации настенных росписей монастырского комплекса Гелати. 12 марта телевидение Патриархии НПЦ «Эртсуловнеба» сообщило, что за восемь месяцев выявлен 21 критический участок настенной росписи.

В течение трех недель иностранные и грузинские специалисты под руководством специалистов по консервации настенной росписи Стивена Рикерби и Лизы Шекеде проведут «временные экстренные консервационные мероприятия» на упомянутых критических источниках.

В то же время итальянский эксперт Роберто Нарди приступит к изучению мозаики главного собора. После детального изучения Нарди разработает комплексную программу консервации, которая будет передана временному комитету по реабилитации Гелати при Патриархии.

Уже несколько лет вопрос восстановления монастырского комплекса Гелати, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вызывает споры. В прошлом году Патриархия Грузии взяла на себя ответственность за консервацию Гелати.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)