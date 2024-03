საქართველო მრავალეროვნულ სწავლებას „ტროას ნაკვალევი 2024“ მასპინძლობს

ევროპაში აშშ-ის სპეციალური ოპერაციების სარდლობის (SOCEUR) ორგანიზებით, საქართველოში მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება „ტროას ნაკვალევი 2024“ იმართება.

„მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს, აშშ-ის, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ძალები მსოფლიო პარტნიორთა და მოკავშირეთა ქსელში თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაუმჯობესებაზე იმუშავებენ“, – განაცხადა აშშ-ის საელჩომ საქართველოში 5 მარტს.

Georgia is hosting the multinational special operations military exercise "Trojan Footprint"! During the next 2 weeks, Georgia, the United States, NATO members and partner country military forces will work on improving cooperation and coordination among a global network of… pic.twitter.com/iIzpSSkHFc