В Грузии проходят многонациональные учения «Троянский след – 2024»

В Грузии проходят многонациональные военные учения «Троянский след – 2024», организованные Командованием специальных операций США в Европе (SOCEUR).

«В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, США, стран-членов НАТО и стран-партнеров будут работать над улучшением сотрудничества и координации в глобальной сети партнеров и союзников», – заявили 5 марта в Посольстве США в Грузии.

Georgia is hosting the multinational special operations military exercise "Trojan Footprint"! During the next 2 weeks, Georgia, the United States, NATO members and partner country military forces will work on improving cooperation and coordination among a global network of… pic.twitter.com/iIzpSSkHFc — U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) March 5, 2024

Учения проводится одновременно в трех странах – Румынии, Греции и Грузии. Грузия участвует в военных учениях в третий раз.

В компоненте, который пройдет в Грузии, принимают участие представители сил специального назначения США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании.

В учениях также примут участие резервисты Территориальной обороны Национальной гвардии и представители добровольческих организаций, – сообщили в Министерстве обороны Грузии.

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