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Троянский след 2024. Источник: скриншот из видео посольства США
Новости

В Грузии проходят многонациональные учения «Троянский след – 2024»

Civil.ge Send an email 05/03/2024 - 17:05
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В Грузии проходят многонациональные военные учения «Троянский след – 2024», организованные Командованием специальных операций США в Европе (SOCEUR).

«В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, США, стран-членов НАТО и стран-партнеров будут работать над улучшением сотрудничества и координации в глобальной сети партнеров и союзников», – заявили 5 марта в Посольстве США в Грузии.

Учения проводится одновременно в трех странах – Румынии, Греции и Грузии. Грузия участвует в военных учениях в третий раз.

В компоненте, который пройдет в Грузии, принимают участие представители сил специального назначения США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании.

В учениях также примут участие резервисты Территориальной обороны Национальной гвардии и представители добровольческих организаций, – сообщили в Министерстве обороны Грузии.

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Civil.ge Send an email 05/03/2024 - 17:05
5 1 minute read

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