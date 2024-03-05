В Грузии проходят многонациональные учения «Троянский след – 2024»
В Грузии проходят многонациональные военные учения «Троянский след – 2024», организованные Командованием специальных операций США в Европе (SOCEUR).
«В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, США, стран-членов НАТО и стран-партнеров будут работать над улучшением сотрудничества и координации в глобальной сети партнеров и союзников», – заявили 5 марта в Посольстве США в Грузии.
Учения проводится одновременно в трех странах – Румынии, Греции и Грузии. Грузия участвует в военных учениях в третий раз.
В компоненте, который пройдет в Грузии, принимают участие представители сил специального назначения США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании.
В учениях также примут участие резервисты Территориальной обороны Национальной гвардии и представители добровольческих организаций, – сообщили в Министерстве обороны Грузии.
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