საქართველომ სამხედრო სწავლებაში „ტროას ნაკვალევი“ მიიღო მონაწილეობა 

ევროპაში აშშ-ის სპეციალური ოპერაციების სარდლობის (SOCEUR) ორგანიზებით ევროპის კონტინენტზე გამართული მასშტაბური ყოველწლიური სწავლება „ტროას ნაკვალები 2022“ დასრულდა. საქართველომ სწავლებაში უკვე მეორედ მიიღო მონაწილეობა.

SOCEUR-ის ინფორმაციით, სწავლება 3-14 მაისს გაიმართა და ფოკუსირებული იყო სპეციალური ოპერაციების ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესებაზე, რაც გულისხმობს „უამრავ საფრთხესთან გამკლავებას“, ჩვეულებრივ ძალებთან ინტეგრაციის ზრდას და ნატოს მოკავშირეებს შორის თავსებადობის გაძლიერებას.

საქართველოს, აშშ-ის, გაერთიანებული სამეფოს, რუმინეთისა და ესპანეთის სპეციალური ოპერაციების ძალების ქვედანაყოფები აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში სახმელეთო და საზღვაო კომპონენტებში გადიოდნენ ერთობლივ მომზადებას.

That’s a wrap! 🎬 #TrojanFootprint 22 has officially come to a close. This SOCEUR video shows 30 #NATO allies and partners conducting a large variety of military exercises. Thank you to all participating countries and to the 3,300 service members that made this possible! pic.twitter.com/9tCNmaMAvh

— US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) May 14, 2022