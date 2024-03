პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აშშ-ის და ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებს შეხვდა

Less than a minute

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 4 მარტს ორბელიანების სასახლეში აშშ-ისა და ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებს შეხვდა.

საქართველოს პრეზიდენეტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მონაწილეებმა სამი საკითხი განიხილეს: ,,ერთობის პლატფორმა ევროპისათვის“ – პრეზიდენტის ინიციატივა – მიზანი და მნიშვნელობა; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეებისა და დიასპორის არჩევნებში ჩართულობის მნიშვნელობა და მონაწილეობის საჭიროებები; და არჩევნებში გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიების მონაწილეობის მნიშვნელობა.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)