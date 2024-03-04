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Президент Саломе Зурабишвили встретилась с послами США и стран ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 4 марта встретилась с послами США и стран Евросоюза во дворце Орбелиани.
По сообщению Администрации президента Грузии, участники встречи обсудили три вопроса: «Платформа единства ради Европы» – инициатива президента – цель и значение; важность участия в выборах граждан Грузии и диаспоры за рубежом и потребности для участия; и важность участия миссий долгосрочного наблюдения за выборами.
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