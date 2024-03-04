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Встреча президента Зурабишвили с послами США и стран ЕС. Источник: скриншот из видео на странице президента в Facebook
Новости

Президент Саломе Зурабишвили встретилась с послами США и стран ЕС

Civil.ge Send an email 04/03/2024 - 23:03
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 4 марта встретилась с послами США и стран Евросоюза во дворце Орбелиани.

По сообщению Администрации президента Грузии, участники встречи обсудили три вопроса: «Платформа единства ради Европы» – инициатива президента – цель и значение; важность участия в выборах граждан Грузии и диаспоры за рубежом и потребности для участия; и важность участия миссий долгосрочного наблюдения за выборами.

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Civil.ge Send an email 04/03/2024 - 23:03
14 Less than a minute

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