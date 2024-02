„ერთობის  პლატფორმა ევროპისთვის“ ფარგლებში პრეზიდენტთან შეხვედრები გრძელდება

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტში 6 თებერვალს ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას ინიცირებული „ერთობის პლატფორმა ევროპისთვის“ ფარგლებში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს აგრძელებს.

8 თებერვალს, საქართველოს პრეზიდენტი „ევრო-ოპტიმისტების“ ლიდერს რომან გოცირიძეს და „კონსერვატიული პარტიის“ ლიდერს ზვიად ძიძიგურს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ, ორივემ ჟურნალისტებთან პრეზიდენტის ინიციატივისა და მისი მიზნების შესახებ ისაუბრა.

„ევროოპტიმისტების“ წარმომადგენელმა რომან გოცირიძემ განაცხადა, რომ პლატფორმის ფარგლებში შემუშავდება ქარტია, რომელიც მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში, ქვეყნის გამთლიანება და კონფრონტაციის მოგვარება. იგი მიესალმა პრეზიდენტის ინიციატივას პლატფორმის ჩამოყალიბების თაობაზე და განაცხადა, რომ ის ასრულებს მისთვის კონსტიტუციურად მინიჭებულ „ერის გამაერთიანებლის“ როლს.

„კონსერვატიული პარტიის“ თავმჯდომარემ, ზვიად ძიძიგურმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის აქტიური ჩართულობა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია და „შესაძლებელი პოზიტივის მომტანი გახდეს სათანადო მხარდაჭერის შემთხვევაში“. მან ასევე განაცხადა, რომ ზურაბიშვილი „პოლიტიკურ ოპოზიციას აძლევს შესაძლებლობას, რომ კიდევ ერთი ფორმატი შეიქმნას, სადაც მას ექნება თავისი პოზიციის დაფიქსირების, ევროინტეგრაციისკენ კონკრეტული ნაბიჯების გადადმის შესაძლებლობა“. მისივე თქმით, პარტიებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ „დაპირისპირების ნაცვლად, კოორდინაციის რეჟიმში იმუშავონ“.

9 იანვარს, პრეზიდენტი ზურაბიშვილი „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილ ლიდერს ნიკა მელიას შეხვდა. მელიას თქმით, „შესაძლებელია დიდმა ნაწილმა ოპოზიციური სპექტრის საერთო ენა გამონახოს“. მან აღნიშნა, რომ ზურაბიშვილის ხედვები რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით, კერძოდ, სასამართლოსა და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, ემთხვევა მის ხედვას. მელიამ ასევე განაცხადა, რომ ის მიიღებს მონაწილეობას „ყველა პროცესში, რომელიც ემსახურება და მიზნად ისახავს სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას“ და რომ მას აინტერესებს არა “ვინ იჯდება მაგიდასთან”, არამედ „შედეგი, რომლებიც უნდა მივიღოთ ამ მაგიდის გარშემო წარმოებული მოლაპარაკებებისა და მუშაობის გზით“.

მედიის ინფორმაციით, მომდევნო კვირებში გაგრძელდება პრეზიდენტის შეხვედრები ოპოზიციურ პარტიებთან. როგორც მოსალოდნელია, პროცესში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩაერთვებიან.

