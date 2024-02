თავდაცვის მინისტრმა უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მე-19 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის 19-ე შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრა ჰიბრიდულ ფორმატში გაიმართა.

ე.წ. რამშტანის ჯგუფის შეხვედრას უკრაინის მხარდამჭერი ქვეყნების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი პირები და უმაღლესი რანგის ოფიციალური პირები დაესწრნენ.

„უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფმა მე-19 შეხვედრა დაასრულა. თითქმის 50 ქვეყანა შეიკრიბა უკრაინის საბრძოლო საჭიროებების განხილვისა და გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსულ აგრესიაზე გამარჯვებისთვის უკრაინის ძალების მომზადებაში დახმარების მიზნით“, – დაწერა აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა Twitter-ზე.

The Ukraine Defense Contact Group wrapped up its 19th meeting today. Nearly 50 nations came together focused on Ukraine's most urgent battlefield needs—and to help prepare Ukraine’s future force to deter and defeat Russian aggression over the long haul.