Министр обороны Грузии принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла в гибридном формате.

Во встрече участвовали руководители оборонных ведомств и высокопоставленные чиновники стран, поддерживающих Украину из т.н. Группы Рамштайна.

«Контактная группа по обороне Украины завершила свое 19-е заседание. Почти 50 стран собрались вместе, чтобы обсудить военные нужды Украины и помочь подготовить силы Украины к победе над российской агрессией в долгосрочной перспективе», — написал министр обороны США Ллойд Остин в Twitter.

The Ukraine Defense Contact Group wrapped up its 19th meeting today. Nearly 50 nations came together focused on Ukraine's most urgent battlefield needs—and to help prepare Ukraine’s future force to deter and defeat Russian aggression over the long haul. — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2024

Первое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в апреле 2022 года.

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