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Министр обороны Грузии на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины. Источник: Министерство обороны Грузии
Новости

Министр обороны Грузии принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины

Civil.ge Send an email 15/02/2024 - 13:32
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Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла в гибридном формате.

Во встрече участвовали руководители оборонных ведомств и высокопоставленные чиновники стран, поддерживающих Украину из т.н. Группы Рамштайна.

«Контактная группа по обороне Украины завершила свое 19-е заседание. Почти 50 стран собрались вместе, чтобы обсудить военные нужды Украины и помочь подготовить силы Украины к победе над российской агрессией в долгосрочной перспективе», — написал министр обороны США Ллойд Остин в Twitter.

Первое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в апреле 2022 года.

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Civil.ge Send an email 15/02/2024 - 13:32
1 1 minute read

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