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Министр обороны Грузии принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла в гибридном формате.
Во встрече участвовали руководители оборонных ведомств и высокопоставленные чиновники стран, поддерживающих Украину из т.н. Группы Рамштайна.
«Контактная группа по обороне Украины завершила свое 19-е заседание. Почти 50 стран собрались вместе, чтобы обсудить военные нужды Украины и помочь подготовить силы Украины к победе над российской агрессией в долгосрочной перспективе», — написал министр обороны США Ллойд Остин в Twitter.
Первое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в апреле 2022 года.
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