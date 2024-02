Встречи с президентом Зурабишвили в рамках «Платформы единства ради Европы» продолжаются

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречи с представителями оппозиционных партий в рамках инициативы «Платформа единства ради Европы», которую она озвучила в ходе своего выступления в Парламенте с ежегодным докладом 6 февраля.

8 февраля президент Грузии встретилась с лидером «Еврооптимистов» Романом Гоциридзе и лидером «Консервативной партии» Звиадом Дзидзигури. После встречи оба рассказали представителям СМИ об инициативе президента и ее целях.

Представитель «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе заявил, что в рамках платформы будет разработана хартия, которая будет включать такие вопросы, как интеграция Грузии в Евросоюз, объединение страны и урегулирование конфронтации. Он приветствовал инициативу президента по формированию платформы и заявил, что она выполняет возложенную на нее Конституцией роль «объединителя нации».

Председатель «Консервативной партии» Звиад Дзидзигури заявил, что активное участие президента в политических процессах страны очень важно и «может стать положительным моментом при должной поддержке». Он также заявил, что Зурабишвили «дает политической оппозиции возможность создать другой формат, в котором она будет иметь возможность заявить о своей позиции и предпринять конкретные шаги в направлении европейской интеграции». По его словам, стороны получат возможность «работать в режиме координации, а не конфронтации».

9 января президент Зурабишвили встретилась с бывшим лидером «Национального движения» Никой Мелия. По словам Мелия, «большая часть оппозиционного спектра может найти общий язык». Он отметил, что взгляды Зурабишвили по ряду вопросов, в частности относительно суда и борьбы с коррупцией, совпадают с его взглядами. Мелия также заявил, что он будет участвовать «во всех процессах, которые служат и направлены на формирование государства» и что его интересует не «кто сидит за столом переговоров», а «результаты, которые мы должны получить в результате переговоров и работы за этим столом».

По сообщениям СМИ, встречи президента с оппозиционными партиями продолжатся в ближайшие недели. Как ожидается, к процессу будут привлечены и местные неправительственные организации.

