დასავლეთ საქართველოში მომხდარ სტიქიურ უბედურებას სულ მცირე ექვსი ადამიანი ემსხვერპლა

აჭარასა და იმერეთში მომხდარ სტიქიურ უბედურებას სულ მცირე ექვსი ადამიანი ემსხვერპლა. 6 თებერვალს აჭარის რეგიონში მომხდარი სტიქიის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მეწყრის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. ამავე რეგიონში, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანაში ზვავში ორი ადამიანი მოყვა, რის შედეგადაც ერთი დაიღუპა, მეორე კი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 7 თებერვალს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეთში მეწყერს ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა. ერთი ადამიანი უსაფრთხო ადგილზეა გადაყვანილი, ხოლო ხუთი ადამიანის სამძებრო-სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. შსს-ს ინფორმაციით, სტიქიის ადგილებზე 200-ზე მეტი მეხანძრე და მაშველი იმყოფება. მობილიზებულია შესაბამისი აღჭურვილობა, მათ შორის დრონები და კინოლოგიური ჯგუფი.

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა „ღრმა მწუხარება“ გამოთქვა დაღუპულთა გამო და მათ ოჯახებსა და ახლობლებს მიუსამძიმრა.

დაღუპულთა გამო მწუხარება თბილისის მერმა კახა კალაძემაც გამოთქვა.

პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილი „შემაძრწუნებელი ტრაგედიების“ შედეგად დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ „ჩვენი გმირი მაშველები თავს არ ზოგავენ ძებნა-შველის ოპერაციაში“.

შენიშვნა: მასალა განახლდა 13:35 საათზე და მას პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარი დაემატა.

