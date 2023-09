გურიის მეწყრის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაკარგულია

ძლიერმა წვიმებმა გურიის რეგიონში მეწყერი და წყალდიდობა გამოიწვია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამაშველო ოპერაციების შედეგად სოფელ ჯუმათში ერთი არასრულწლოვნის ცხედარია ნაპოვნი, ხოლო ორი დაკარგული პირის საძიებო სამუშაოები გრძელდება.

სტიქიამ რეგიონის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სახლები, ხიდები და სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები დააზიანა.

„სტიქიის ადგილებზე იმყოფებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების წარმომადგენლები, ასევე, მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები“, – ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.

შსს მოუწოდებს რეგიონში მყოფ მოსახლეობას, თავი შეიკავონ გადაადგილებისგან და დაემორჩილონ ადგილზე მყოფ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მითითებებს.

ლანჩხუთის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა განაცხადა, რომ მეწყერი ჩოჩხათის თემის რამდენიმე სოფელში ჩამოწვა. დანგრეულია, სულ მცირე, 10 სახლი.

ოფიციალური ინფორმაციით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-დან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში 100-ზე მეტი შეტყობინებაა შესული გურიისა და აჭარის რეგიონებიდან.

