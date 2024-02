По меньшей мере шесть человек погибли в результате стихийного бедствия в Западной Грузии

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стихийного бедствия в Аджарии и Имерети. 6 февраля два человека погибли в результате стихийного бедствия, произошедшего в регионе Аджария. Один человек погиб в результате оползня в селе Цониариси Кедского муниципалитета. В том же районе, в селе Тхилвана Хулойского муниципалитета, два человека попали под лавину, в результате чего один погиб, а другой был доставлен в безопасное место.

По информации МВД, 7 февраля в результате оползня в селе Нергети Багдатского муниципалитета погибли четыре человека. Один человек доставлен в безопасное место, поисково-спасательные работы продолжаются по поиску пяти человек. По данным МВД, на местах стихийного бедствия находятся более 200 пожарных и спасателей. Было мобилизовано соответствующее оборудование, включая дроны и кинологическую бригаду.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила «глубокую скорбь» по жертвам и высказала соболезнования их семьям и родственникам.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также выразил скорбь по поводу жертв.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили выразил соболезнования членам семей и родственникам погибших в результате «шокирующих трагедий» и заявил, что «наши героические спасатели не щадят себя в поисково-спасательной операции».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)