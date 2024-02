სტრასბურგის სასამართლომ 2023 წელს საქართველოს წინააღმდეგ 156 განაცხადი მიიღო

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2023 წელს საქართველოს წინააღმდეგ 156 ახალი განაცხადი მიიღო, როგორც ამას 2 თებერვალს სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები ცხადყოფს. 2022 წელს 150, ხოლო 2021 წელს 120 განაცხადი იქნა შეტანილი საქართველოს წინააღმდეგ.

მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, ახალი განაცხადების მაჩვენებელმა 10 000 მოსახლეზე 0.42-ს მიაღწია, რაც ახლოსაა ევროპულ საშუალო მაჩვენებელთან (0.41). 2023 წელს საქართველოს მთავრობას 23 განაცხადი გადაეცა, 2022 წელს – 21, ხოლო 2021 წელს – 23.

20 განაცხადიდან, რომლებზეც 2023 წელს სასამართლომ იმსჯელა (15 – 2022 წელს და 17 – 2021 წელს), 17 გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი. ამ გადაწყვეტილებების ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მინიმუმ ერთი დარღვევა გამოვლინდა 12 შემთხვევაში. გარდა ამისა, 2023 წელს დაუშვებლად ან გაუქმებულად გამოცხადდა 99 განაცხადი, რაც შესამჩნევი კლებაა 2022 წლის (508) და 2021 წლის (110) მაჩვენებლებთან შედარებით.

2023 წლის ბოლოს, წარმოებაში 185 განაცხადი იყო, რაც 2022 წლის მაჩვენებელზე (155) მეტი და 2021 წლის მაჩვენებელზე (524) ბევრად ნაკლებია. 2021 წლის ბოლოდან განუხილველი განაცხადების მკვეთრი კლება იმითაა განპირობებული, რომ ბევრი განაცხადი, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც რუსეთმა 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს წინააღმდეგ შეიტანა, სასამართლომ 2022 წელს დაუშვებლობის მოტივით არ განიხილა (ზოგიერთი მათგანი კიდევ უფრო ადრე, 2010 წელს ცნო სასამართლომ დაუშვებლად).

2008 წლის აგვისტოში საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთაშორისი საჩივარი წარადგინა სტრასბურგის სასამართლოში. საპასუხოდ, 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ დაახლოებით 3300 ინდივიდუალური საჩივარი შეიტანა, რაც კარგად ორგანიზებულ კამპანიას წარმოადგენდა. ამგვარი სტრატეგია რუსეთის დანაშაულებებისგან ყურადღების გადატანას და სასამართლოს კიდევ უფრო დატვირთვას ისახავდა მიზნად.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)