В ЕСПЧ в 2023 году поступило 156 заявлений против Грузии

В Европейский суд по правам человека в 2023 году поступило 156 новых заявок против Грузии, как об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные судом 2 февраля. В 2022 году против Грузии было подано 150, а в 2021 году — 120 заявок.

По численности населения показатель новых заявок достиг 0,42 на 10 000 жителей, что близко к среднему европейскому уровню (0,41). В 2023 году правительству Грузии было подано 23 заявки, в 2022 году – 21, в 2021 году – 23.

Из 20 заявок, рассмотренных судом в 2023 году (15 в 2022 году и 17 в 2021 году), было вынесено 17 решений. В рамках этих решений в 12 случаях было установлено как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, в 2023 году 99 заявлений были признаны недопустимыми или аннулированы, что является существенным снижением по сравнению с показателями 2022 года (508) и 2021 года (110).

По состоянию на конец 2023 года в производстве находилось 185 заявок, что больше, чем в 2022 году (155) и значительно ниже 2021 года (524). Резкое снижение количества нерассмотренных заявок с конца 2021 года связано с тем, что многие заявки, особенно поданные Россией против Грузии после войны 2008 года, не были рассмотрены судом в 2022 году по причине недопустимости (некоторые из них были признаны недопустимыми судом еще раньше, в 2010 году).

В августе 2008 года Грузия подала межгосударственную жалобу против России в Страсбургский суд. В ответ Россия в 2008 году подала около 3300 индивидуальных жалоб против Грузии, что представляет собой хорошо организованную кампанию. Такая стратегия была направлена ​​на отвлечение внимания от российских преступлений и взваливание большей нагрузки на суд.

