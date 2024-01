საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პოლონური კომპანიისგან საზენიტო-სარაკეტო კომპლექსს შეიძენს

Less than a minute

1 Less than a minute

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ პოლონურ კომპანია „MESKO S.A“-სთან პოლონური წარმოების საზენიტო-სარაკეტო კომპლექსის შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. აღნიშნული დოკუმენტი საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარების პროგრამის ფარგლებში მომზადდა.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის მოადგილემ და პოლონური კომპანიის წარმომადგენელმა საქართველოში თანამედროვე ტიპის, ნატოს სტანდარტების შეირაღების დანერგვის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს, რაც „ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას ხელს შეუწყობს“. მხარეებმა, ასევე განიხილეს თავდაცვის უწყებასა და პოლონურ კომპანიას შორის თანამშრომლობის გეგმები.

პოლონური კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდის თანახმად, MESKO არის სამხედრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია, წარმოების თითქმის 100 წლიანი გამოცდილებით. MESKO არის ნატოს ჯარების უფლებამოსილი მიმწოდებელი და მის პროდუქციას ასევე იყენებენ პოლონეთის შეიარაღებული ძალები.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)