Министерство обороны Грузии закупит ЗРК у польской компании
Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава подписал соглашение с польской компанией «MESKO S.A» о покупке зенитно-ракетного комплекса польского производства. Этот документ подготовлен в рамках Программы развития Сил обороны Грузии.
По информации Министерства обороны Грузии, заместитель министра и представитель польской компании обсудили важность внедрения в Грузии современного вооружения стандартов НАТО, что «будет способствовать укреплению обороноспособности страны». Стороны также обсудили планы сотрудничества Министерства обороны и польской компании.
Согласно официальному сайту польской компании, MESKO — компания по производству военной продукции с почти 100-летним производственным опытом. MESKO является авторизованным поставщиком войск НАТО, а ее продукция также используется в Вооруженных Силах Польши.
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