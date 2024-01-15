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Замминистра обороны Георгий Хаиндрава и представитель польской компании MESKO. Источник: Министерство обороны Грузии
Новости

Министерство обороны Грузии закупит ЗРК у польской компании

Civil.ge Send an email 15/01/2024 - 14:04
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Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава подписал соглашение с польской компанией «MESKO S.A» о покупке зенитно-ракетного комплекса польского производства. Этот документ подготовлен в рамках Программы развития Сил обороны Грузии.

По информации Министерства обороны Грузии, заместитель министра и представитель польской компании обсудили важность внедрения в Грузии современного вооружения стандартов НАТО, что «будет способствовать укреплению обороноспособности страны». Стороны также обсудили планы сотрудничества Министерства обороны и польской компании.

Согласно официальному сайту польской компании, MESKO — компания по производству военной продукции с почти 100-летним производственным опытом. MESKO является авторизованным поставщиком войск НАТО, а ее продукция также используется в Вооруженных Силах Польши.

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Civil.ge Send an email 15/01/2024 - 14:04
10 Less than a minute

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