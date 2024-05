ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეები საქართველოს სტუმრობენ

13 მაისს, ლიტვის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ფინეთისა და პოლონეთის პარლამენტების საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეებმა და გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ საქართველოში ვიზიტი დაიწყეს, რა დროსაც ხელისუფლების, ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ვიზიტი იმ კრიზისის ფონზე იმართება, რაც „ქართული ოცნების“ მიერ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირებას უკავშირდება.

10 მაისს გამართულ ბრიფინგზე, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ მან უარი თქვა რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის ბალტიისპირეთის ქვეყნების, გერმანიის, პოლონეთის და ჩეხეთის პარლამენტების საგარეო საქმეთა კომიტეტების ხელმძღვანელების თხოვნაზე, რომ საქართველოში მომდევნო კვირაში ვიზიტის დროს მას შეხვედროდნენ. პაპუაშვილმა უარის მიზეზად იმავე პერიოდში პარლამენტში მესამე მოსმენით კანონპროექტის განხილვა დაასახელა. მისი თქმით, კომიტეტების ხელმძღვანელები მაინც აპირებენ ჩამოსვლას მიუხედავად იმისა, რომ მან გააფრთხილა ისინი, რომ რადიკალური ოპოზიცია შესაძლოა მათ ვიზიტს რადიკალური ქმედებების წახალისებად მიიჩნევდა.

შეხვედრა ოპოზიციასთან

საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეებმა პირველი შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან გამართეს. შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთი ესაუბრნენ.

მიხაელ როთმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის და მისი კოლეგები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში ჩამოვიდნენ, რათა „გააკეთონ ძალიან მკაფიო გზავნილი: ჩვენ ვართ საქართველოს მეგობრები, ჩვენ ვართ ქართველი ხალხის მეგობრები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ადგილი ევროპაშია და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვმუშაობთ საქართველოს გზაზე ევროკავშირისკენ“. მან მოუწოდა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას „შეაჩეროს „უცხოელი აგენტების“ კანონი“ და დასძინა: „მე ვერ ვხედავ საქართველოს ნათელი მომავლის შანსს, თუ ხელისუფლება ამ კანონს უკან არ გაიწვევს“.

მიხაელ როთმა მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ მადლიერება გამოხატა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „ამ რთულ დროს, თბილისი ევროპის ნამდვილი დედაქალაქია“. მან იმედი გამოთქვა, რომ ვიზიტის ფარგლებში ხელისუფლებისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს გაესაუბრება.

კითხვაზე, ფიქრობს თუ არა, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა დაიწყოს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები მიმდინარე წელს, თუ კანონი იქნება მიღებული, მან უპასუხა: „არა, ნამდვილად არა. მე ვერ ვხედავ ამ კანონის პირობებში მოლაპარაკებების გახსნის შანსს, ევროკავშირის გზავნილი ძალიან, ძალიან მკაფიოა“.

რაც შეეხება ოპოზიციის წევრებს, რამდენიმე მათგანმა შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა:

ანა ბუჩუკური, პარტია „საქართველოსთვის“: „საუბარი იყო მიმდინარე პროცესებზე, რაც ძალიან კარგია. რასაც, პირველ რიგში, ხაზი გავუსვი, ისაა, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ქმედებებისა, ეს ადამიანები საქართველოს პარტნიორები და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები რომ ჩამოდიან ამ რთულ დროს საქართველოში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის… ყველასთვის გასაგებია, რომ ეს მხოლოდ ერთი კანონის მიღება არაა და ბევრად სისტემურ და მსხვილ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ეს გასაგებია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გასაგებია ქვეყნის პარტნიორებისთვისაც. მიმდინარე სირთულეები გასცდა მხოლოდ ერთი კანონის, აგენტურის კანონის ფარგლებს“.

ხატია დეკანოიძე, ევროოპტიმისტები: „შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ არ გაიხსნება მოლაპარაკებები საქართველოსთან, თუ ეს კანონპროექტი გადაიქცევა კანონად. ასევე, არჩევნების ლეგიტიმურობას შეექმნება დიდი საფრთხე, რადგან პრაქტიკულად, არცერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ვერ იქნება დარეგისტრირებული, რადგან „ოცნება“ ამის საშუალებას არ მისცემს ამ კანონის დამტკიცების შემდეგ“.

თამარ კორძაია, დამოუკიდებელი დეპუტატი: „მათი ჩამოსვლა არის საქართველოს საზოგადოების და ჩვენი მოქალაქეების მტკიცე მხარდაჭერა. ისინი ხედავენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროპული ინტეგრაციისთვის იბრძვიან, რასაც „ქართული ოცნება“ გააფთრებული ეწინააღმდეგება“.

