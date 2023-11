პოლიციამ რაჭის ტყეებთან დაკავშირებულ აქციაზე 13 პირი დააკავა

Less than a minute

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა 18 ნოემბერს, რომ თბილისში, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან გამართული აქციის დროს 13 აქტივისტი დააკავეს, რომლებიც კარვების გაშლას ცდილობდნენ. აქციის მონაწილეთა უმეტესობა რაჭიდან ჩამოვიდა, სადაც საპროტესტო აქციები 27 სექტემბრიდან იმართება. ადგილობრივები რუსეთში მცხოვრებ ბიზნესმენ დავით ხიდაშელისთვის რაჭის ტყეებზე 49-წლიანი ლიცენზიის გაუქმებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ლიცენზია შესაბამისი საჯარო კონსულტაციების გარეშე გაიცა და ისინი 3 ნოემბრიდან გარემოს დაცვის სამინისტროსგან რეაგირებას ითხოვენ.

მედიის ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის არის „რიონის ხეობის მცველების“ ლიდერი და ნამახვანჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ პროტესტის მთავარი ფიგურა, ვარლამ გოლეთიანი.

