გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინაში მებრძოლი ორი ქართველი დაატყვევა

Less than a minute

14 Less than a minute

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 14 ნოემბერს ტელეგრამის არხზე გაავრცელა ვიდეო, სადაც, სავარაუდოდ, ჩანს ქართველი მებრძოლი, სახელად გიორგი გოგლიძე, რომელიც, გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინაში რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაატყვევეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, დატყვევებული მებრძოლი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მე-2 საერთაშორისო ლეგიონთან არის დაკავშირებული.

ვიდეოში ჩანს, რომ გოგლიძე გატეხილი რუსულით წინასწარ დაწერილ ტექსტს კითხულობს, სადაც ადასტურებს, რომ საქართველოს მოქალაქეა და ამბობს, რომ „თითო მოკლულ რუს სამხედროზე 300 აშშ დოლარს დაპირდნენ“. გოგლიძეს სახეზე დაზიანების კვალი აღენიშნება.

„სამხედრო ტყვე ამბობს, რომ ის გერმანიაში კიევის რეჟიმმა გადაიბირა. წვრთნის დროს მასთან მუშაობდნენ ინსტრუქტორები აშშ-დან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან და პოლონეთიდან“, – აცხადებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო.

გავრცელებული ინფორმაციით, რუსულმა ძალებმა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დააკავეს, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც გიორგი ჩუბითიძე.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)