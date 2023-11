По сообщениям, Россия захватила в плен двух грузин, воюющих в Украине

14 ноября Министерство обороны России опубликовало на своем Телеграм-канале видео, на котором предположительно виден грузинский боец ​​по имени Георгий Гоглидзе, который, как сообщается, был захвачен российскими вооруженными силами в Украине. По данным Министерства обороны России, захваченный боец ​​связан со 2-м Интернациональным легионом Вооруженных Сил Украины.

На видео видно, как Гоглидзе читает заранее написанный текст на ломаном русском языке, где он подтверждает, что является гражданином Грузии, и говорит, что «за каждого убитого российского солдата обещали 300 долларов США». На лице Гоглидзе заметны следы повреждений.

«По словам военнопленного, он был завербован киевским режимом в Германии. В ходе обучения с ним работали инструкторы из США, Франции, Германии и Польши», – заявляет Министерство обороны России.

По имеющимся данным, российские силы задержали еще одного грузинского бойца, который идентифицирован как Гиорги Чубитидзе.

Материал будет обновляться…

