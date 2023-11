მესამე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა რუსეთიდან დაფიქსირდა

Less than a minute

„საქსტატის“ ინფორმაციით, 2023 წლის მესამე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა, 478.4 ათასი, რუსეთის ფედერაციიდან დაფიქსირდა, რაც ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 24.4%-ს შეადგენს. მეორე ადგილზეა თურქეთი 21.3%-იანი წილით, ხოლო მესამეზე – სომხეთი 12.9%-იანი წილით.

ამავე პერიოდში, საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების რაოდენობამ 2.7 მილიონი შეადგინა, რაც 19.4%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. შემოსვლების უდიდესი ნაწილი, 42.5%, 31-50 წლის მოგზაურების მიერ განხორციელდა და მათი უმეტესობა (54%) მამაკაცია.

„საქსტატის“ ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი ვიზიტი (58.9%) განხორციელდა დასვენების, გართობისა და რეკრეაციის მიზნით.

გასული წლის მესამე კვარტალშიც ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა, 443.6 ათასი, რუსეთის ფედერაციიდან დაფიქსირდა, რაც ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 27.7% იყო. მეორე ადგილზე სომხეთი იყო 15.3%-იანი წილით, ხოლო მესამეზე – თურქეთი 13.7%-იანი წილით.

