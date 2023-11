В третьем квартале наибольшее количество посетителей зафиксировано из России

По информации Службы статистики Грузии, в третьем квартале 2023 года наибольшее количество посетителей – 478,4 тысячи человек – зафиксировано из Российской Федерации, что составляет 24,4% от общего количества посетителей. На втором месте Турция с долей 21,3%, а на третьем месте Армения с долей 12,9%.

За тот же период количество международных путешественников-нерезидентов на территории Грузии составило 2,7 млн, что на 19,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю прибывших – 42,5% – составили путешественники в возрасте 31-50 лет, причем большая часть из них (54%) – мужчины.

По данным Службы статистики, большая часть посещений (58,9%) в отчетный период была совершена с целью отдыха, развлечения и оздоровления.

В третьем квартале прошлого года наибольшее количество посетителей – 443,6 тысячи зафиксировано из Российской Федерации, что составило 27,7% от общего числа посетителей. На втором месте оказалась Армения с долей 15,3%, а на третьем месте – Турция с долей 13,7%.

