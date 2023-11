საქართველოსთვის დამატებითი დათქმებით კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის რეკომენდაციის მოლოდინი

ევროკომისია 8 ნოემბერს, თბილისის დროით 15:00 საათზე, საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე რეკომენდაციის გაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს.

Politico Playbook-ის 8 ნოემბრის სტატიაში „ევროკავშირის წევრობის მოლაპარაკებები უკრაინასა და მოლდოვასთან“ ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით ნათქვამია: „კარგი ამბავია თბილისისთვისაც: ისინი ასევე რეკომენდაციას გასცემენ, რომ ევროკავშირის მთავრობებმა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიანიჭონ, განაცხადა ორმა ოფიციალურმა პირმა“.

„რადიო თავისუფლების“ ევროპის ბიუროს რედაქტორმა, რიკარდ იოზვიაკმა Twitter-ზე დაწერა, რომ საქართველო იმ პირობით მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, თუ ცხრა ნაბიჯი გადაიდგმება.

🇪🇺 COM recommendations as things stands:

🇺🇦open accession talks. adoption of nego framework once 4 conditions met

🇲🇩as above with 3 cond

🇬🇪 candidate status on the understanding that 9 steps are taken

🇧🇦 opening of accession talks "once the necessary degree of compliance achieved