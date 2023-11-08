В ожидании рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата с дополнительными оговорками

8 ноября в 15:00 по тбилисскому времени Еврокомиссия объявит о решении о выдаче рекомендации о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС.

В статье Politico Playbook от 8 ноября «Переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС» со ссылкой на анонимные источники говорится: «хорошие новости и для Тбилиси: они также рекомендуют, чтобы правительства ЕС предоставили Грузии статус кандидата, заявили два официальных лица».

Рикард Йозвяк, редактор Европейского бюро Радио «Свобода», написал в Twitter, что Грузия получит статус кандидата при условии, что будут сделаны девять шагов.

🇪🇺 COM recommendations as things stands:

🇺🇦open accession talks. adoption of nego framework once 4 conditions met

🇲🇩as above with 3 cond

🇬🇪 candidate status on the understanding that 9 steps are taken

🇧🇦 opening of accession talks "once the necessary degree of compliance achieved — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 8, 2023

По этому вопросу Радио «Свобода» сообщает со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, что еврокомиссары согласились рекомендовать странам-членам ЕС предоставить Грузии статус кандидата, с оговоркой, что страна предпримет шаги в девяти направлениях. Некоторые из девяти шагов продолжают 12 рекомендаций, выданные Еврокомиссией в июне 2022 года, а некоторые являются совершенно новыми.

По информации Радио «Свобода», появилась новая оговорка по борьбе с дезинформацией и «иностранными информационными манипуляциями» о Евросоюзе и его ценностях. Еврокомиссия также акцентирует внимание на необходимости приближения Грузией своей внешней политики и политики безопасности к ЕС (вероятно, причина этого в том, что соответствие Грузии внешней политике и политике безопасности ЕС ухудшилось).

По данным Радио «Свобода», из рекомендаций в оговорки переместится следующее:

преодоление политической поляризации;

проведение честных выборов – особенно в контексте парламентских выборов 2024 года;

улучшение институциональной независимости и беспристрастности в стране – и вместе с ЦИК в список добавятся Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций;

судебная реформа, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры;

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.

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