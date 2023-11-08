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Участники марша протеста «Грузия выбирает Европу», 26 мая 2023 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

В ожидании рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата с дополнительными оговорками

Civil.ge Send an email 08/11/2023 - 13:58
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8 ноября в 15:00 по тбилисскому времени Еврокомиссия объявит о решении о выдаче рекомендации о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС.

В статье Politico Playbook от 8 ноября «Переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС» со ссылкой на анонимные источники говорится: «хорошие новости и для Тбилиси: они также рекомендуют, чтобы правительства ЕС предоставили Грузии статус кандидата, заявили два официальных лица».

Рикард Йозвяк, редактор Европейского бюро Радио «Свобода», написал в Twitter, что Грузия получит статус кандидата при условии, что будут сделаны девять шагов.

По этому вопросу Радио «Свобода» сообщает со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, что еврокомиссары согласились рекомендовать странам-членам ЕС предоставить Грузии статус кандидата, с оговоркой, что страна предпримет шаги в девяти направлениях. Некоторые из девяти шагов продолжают 12 рекомендаций, выданные Еврокомиссией в июне 2022 года, а некоторые являются совершенно новыми.

По информации Радио «Свобода», появилась новая оговорка по борьбе с дезинформацией и «иностранными информационными манипуляциями» о Евросоюзе и его ценностях. Еврокомиссия также акцентирует внимание на необходимости приближения Грузией своей внешней политики и политики безопасности к ЕС (вероятно, причина этого в том, что соответствие Грузии внешней политике и политике безопасности ЕС ухудшилось).

По данным Радио «Свобода», из рекомендаций в оговорки переместится следующее:

  • преодоление политической поляризации;
  • проведение честных выборов – особенно в контексте парламентских выборов 2024 года;
  • улучшение институциональной независимости и беспристрастности в стране – и вместе с ЦИК в список добавятся Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций;
  • судебная реформа, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры;
  • борьба с коррупцией;
  • деолигархизация;
  • защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.

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Civil.ge Send an email 08/11/2023 - 13:58
62 1 minute read

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