Гарибашвили встретился с Оливером Вархеем в Брюсселе
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который с рабочим визитом находится в Брюсселе, 24 октября встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем.
По информации Администрации правительства Грузии, стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз.
На встрече премьер-министр подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и «выразил надежду, что усилия Грузии по реализации реформ, предусмотренных 12 приоритетами, будут должным образом отражены в отчете Еврокомиссии и Еврокомиссия даст рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата».
Стороны также обсудили основные направления повестки сотрудничества между Грузией и ЕС и реформы, реализуемые страной в рамках Соглашения об ассоциации. Внимание было акцентировано и на текущих процессах в мире. Ираклий Гарибашвили и Оливер Вархей обменялись мнениями о существующих вызовах с точки зрения безопасности.
После встречи Оливер Вархей написал в Твиттере, что «Грузия принадлежит к европейской семье и получит всю необходимую поддержку на европейском пути».
Премьер-министр Гарибашвили принял участие в форуме Global Gateway Forum, организованном Еврокомиссией в Брюсселе. Выступая на форуме, премьер-министр заявил, что устойчивое развитие и расширение связей являются приоритетами повестки дня страны, и подчеркнул стратегическое расположение Грузии на перекрестке Европы и Азии. Он также рассказал о важных инфраструктурных проектах, в том числе о проекте Черноморского подводного электрического кабеля, Черноморском подводном оптоволоконном кабеле, а также о совершенствовании железных и автомобильных дорог, что сделает страну «региональным транспортно-логистическим и цифровым центром».
Гарибашвили также рассказал об усилиях Грузии в области возобновляемой энергетики и безопасной транспортировки углеводородов. Он подчеркнул стремление Грузии к интеграции в ЕС и ее прогресс в получении статуса кандидата в ЕС, а также непоколебимую приверженность страны демократии и прозрачности. В заключение премьер-министр отметил, что Грузия видит себя важными глобальными воротами и готова укреплять партнерство и внести вклад в лучшее будущее ЕС.
Примечание: Материал обновлен 26 октября в 12:10 и в нем отражено выступление премьер-министра.
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