Гарибашвили встретился с Оливером Вархеем в Брюсселе

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который с рабочим визитом находится в Брюсселе, 24 октября встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем.

По информации Администрации правительства Грузии, стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз.

На встрече премьер-министр подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и «выразил надежду, что усилия Грузии по реализации реформ, предусмотренных 12 приоритетами, будут должным образом отражены в отчете Еврокомиссии и Еврокомиссия даст рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата».

Стороны также обсудили основные направления повестки сотрудничества между Грузией и ЕС и реформы, реализуемые страной в рамках Соглашения об ассоциации. Внимание было акцентировано и на текущих процессах в мире. Ираклий Гарибашвили и Оливер Вархей обменялись мнениями о существующих вызовах с точки зрения безопасности.

Fruitful meeting with @OliverVarhelyi, discussed 🇬🇪's progress towards 🇪🇺 integration. 🇬🇪 is strengthening ties with the 🇪🇺, eagerly awaiting the decision on our 🇪🇺 candidacy! pic.twitter.com/43wmdcL9Qg — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 24, 2023

После встречи Оливер Вархей написал в Твиттере, что «Грузия принадлежит к европейской семье и получит всю необходимую поддержку на европейском пути».

Was good to meet PM @GharibashviliGe



We assessed recent developments addressing the 12 key priorities which will be in the 🇬🇪Enlargement Report.



The efforts of #Georgia is well received.



Georgia belongs to the EU family & it will get all the support on its EU path. pic.twitter.com/4DLVJmIeml — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 24, 2023

Премьер-министр Гарибашвили принял участие в форуме Global Gateway Forum, организованном Еврокомиссией в Брюсселе. Выступая на форуме, премьер-министр заявил, что устойчивое развитие и расширение связей являются приоритетами повестки дня страны, и подчеркнул стратегическое расположение Грузии на перекрестке Европы и Азии. Он также рассказал о важных инфраструктурных проектах, в том числе о проекте Черноморского подводного электрического кабеля, Черноморском подводном оптоволоконном кабеле, а также о совершенствовании железных и автомобильных дорог, что сделает страну «региональным транспортно-логистическим и цифровым центром».

Гарибашвили также рассказал об усилиях Грузии в области возобновляемой энергетики и безопасной транспортировки углеводородов. Он подчеркнул стремление Грузии к интеграции в ЕС и ее прогресс в получении статуса кандидата в ЕС, а также непоколебимую приверженность страны демократии и прозрачности. В заключение премьер-министр отметил, что Грузия видит себя важными глобальными воротами и готова укреплять партнерство и внести вклад в лучшее будущее ЕС.

Примечание: Материал обновлен ​​26 октября в 12:10 и в нем отражено выступление премьер-министра.

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