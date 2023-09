პრეზიდენტმა ოპოზიციასთან ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე კონსულტაციები გამართა

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 11 სექტემბერს ორბელიანების სასახლეში ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციები გამართა. შეხვედრებში მონაწილეობდნენ სალომე სამადაშვილი პარტია „ლელოდან“, ოპოზიციონერი დეპუტატი ხატია დეკანოიძე (ევრო-ოპტიმისტების საპარლამენტო ჯგუფი) და გიორგი გახარიას პარტიის „საქართველოსთვის“ წარმომადგენლები. ოპოზიციონერმა პოლიტიკისებმა შეხვედრების შემდეგ განაცხადეს, რომ ერთადერთი საკითხი, რომელიც მათ განიხილეს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი და ის ნაბიჯები იყო, რომლებიც საქართველომ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად უნდა გადადგას. შეხვედრების შემდეგ, პოლიტიკოსებმა დეტალები არ გაამხილეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ პრეზიდენტმა შეშფოთება გამოხატა „ქართული ოცნების“ პოლიტიკის გამო.

ხატია დეკანოიძე, ევრო-ოპტიმისტები: „კონკრეტულად გეგმაზე ჩვენ არ გვისაუბრია. მე ვუთხარი მას ჩემი პოზიცია, რომ მე იმპიჩმენტს არ ვუჭერ მხარს და ეს არის ჩემი ძალიან მყარი პოზიცია. მგონია, რომ იმპიჩმენტი არის იმ ანტი-დასავლური პოლიტიკისა და პროპაგანდის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება. პრეზიდენტი, როგორც საჯაროდ ამბობს, აგრძელებს აქტიურ საერთაშორისო კამპანიას კანდიდატის სტატუსის მინიჭების კონტექსტში“.

ანა ბუჩუკური, პარტია „საქართველოსთვის“: „ინიციატივა მოდიოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან. შეხვედრის დეტალებზე, ბუნებრივია, არ ვისაუბრებ, მაგრამ ზოგადად ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მოვეხმაროთ და ხელი შევუწყოთ ჩვენს ქვეყანას – ამ ყველაფრის ფონზე, რასაც ხელისუფლება აკეთებს – და ევროინტეგრაციის პროცესს, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ კანდიდატის სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ქვეყანა არ დარჩეს იზოლირებულად იმიტომ, რომ ქვეყნის იზოლირებულად დარჩენა ნიშნავს რუსეთთან მარტო დარჩენას“.

სალომე სამადაშვილი, „ლელო“: „პრეზიდენტი არის ძალიან შეშფოთებული, რომ ჩვენ დღეს, ერთის მხრივ, გვაქვს ისტორიული შესაძლებლობა და ვხედავთ, რომ ევროკავშირი ამბობს, რომ მათი კარი არის ღია, რომ კანდიდატის სტატუსი ამ ქვეყანამ მიიღოს, და მეორეს მხრივ, ვხედავთ ღია, აშკარა საბოტაჟს, რომელსაც ეწევა დღევანდელი ხელისუფლება. პრეზიდენტის მსჯელობის თემა სხვადასხვა ხალთან არის, რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ, ხალხმა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ისტორიული შანსი არ დავკარგოთ და ქვეყანამ მიიღოს, მიუხედავად „ქართული ოცნების“ საბოტაჟისა, კანდიდატის სტატუსი“.

პრეზიდენტი აპირებს, რომ განაგრძოს კონსულტაციები ქართული პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან.

იმავდროულად, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ელექტრონული სარჩელი შეიტანეს. ახლა, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს დაარღვია თუ არა სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუცია. სასამართლო გადაწყვეტილებას ერთი თვის ვადაში მიიღებს. თუ ცხრა მოსამართლიდან ექვსი გადაწყვეტს, რომ მან დაარღვია კანონი, პარლამენტი მისი იმპიჩმენტის საკითხს კენჭისყრაზე დააყენეს.

